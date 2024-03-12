Trump hakkında yeni iddia: 'Hitler' ve 'Erdoğan'...

Yayınlanma: 12.03.2024 - 10:13

Güncelleme: 12.03.2024 - 10:13

Donald Trump seçim kampanyası sırasında Adolf Hitler ile kıyaslanmasını reddetti ancak eski başkanın Nazi liderinin "harika şeyler" yaptığını söylediği iddia edildi.

Trump'ın eski özel kalem müdürü John Kelly, CNN sunucusu ve baş ulusal güvenlik analisti Jim Sciutto'ya şunları söyledi:

"Trump, Hitler'in harika şeyler yaptığını, ekonomiyi yeniden inşa ettiğini söyledi. Ben de dedim ki, yeniden inşa ettiği ekonomiyi kendi halkına karşı kullandı. Bu adam hakkında asla iyi bir şey söyleyemezsiniz"

Sciutto'nun yakın zamanda yayınlanacak olan The Return of Great Powers (Büyük Güçlerin Dönüşü) adlı kitabı için konuşan Kelly, "Trump'ın Holokost'u gözardı ettiğine inanmanın oldukça zor olduğunu" da sözlerine ekledi.

Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ise Sciutto'ya "Trump'ın kendisini büyük adam olarak gördüğünü" ve "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi diğer büyük adamlarla uğraşmayı sevdiğini" söyledi. Bolton, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasal dayanak sunmaya gerek duymadan insanları hapse attığını ve Trump'ın bundan hoşlandığını belirtti. Kelly ise Trump'ın "hiçbir şekilde sert bir adam olmadığını, hatta tam tersi olduğunu" belirtti.

Kelly sözlerini şöyle noktaladı:

"O kendini böyle hayal ediyor. Trump ayrıca Hitler'in Nazi subayları üzerindeki gücüne hayranlık duyuyor ve kendi personelinin de aynı şekilde sadık kalmasını diliyordu. Trump ayrıca, Amerikan askerlerini yurtdışına göndermek gibi konularda Kongre onayına ihtiyaç duyması da dahil olmak üzere, başkan olarak diktatörlük tipi yetkilere sahip olmadığı için şok oldu"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan bahseden Kelly, "Diktatörleri neden bu kadar çok sevdiğine dair teorim, onun da böyle biri olduğu yönünde. Putin'i, Şi'yi ve Kuzey Kore'deki o kaçığı sert adam olma konusunda kendisine benzeyen insanlar olarak görüyordu" dedi.

Trump kampanya sözcüsü Steven Cheung CNN'e şunları söyledi:

"John Kelly ve John Bolton kendilerini tamamen kaybetmiş durumdalar ve ciddi bir Trump Sendromu vakasından muzdaripler"