Trump, hakkındaki soruşturmayı ele alacak büyük jürinin toplantısı iptal edildi
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'ın yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a ilişkileri konusunda "sus payı" ödediği iddiası ile ilgili devam eden soruşturma için bir araya gelecek olan büyük jürinin toplantısı iptal oldu.
ABD’de eski Başkan Donald Trump'ın yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a ilişkileri konusunda "sus payı" ödediği ve ödemenin kampanya kaynaklarından usulsüz şekilde yapıldığı gerekçesiyle New York savcıları tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma için bir araya gelecek olan büyük jürinin, bugün yapması planlanan toplantı iptal olurken, toplantıda Trump hakkında iddianame hazırlanması konusunda karar alınması bekleniyordu. Jürinin, ne zaman yeniden toplanacağı henüz bilinmiyor.
Jürinin iddianame hazırlanması yönünde karar alması halinde Trump’ın gözaltına alınması ve sorguya getirilmesi bekleniyor. Trump’ın gözaltına alınması halinde söz konusu dava, ABD tarihinde ilk kez eski ya da görevdeki bir ABD Başkanı’nın gözaltına alındığı bir dava olarak kayda geçecek.
TRUMP, ÖDEMEYİ SEÇİM KAMPANYASI KAYNAKLARINDAN YAPMIŞ
Trump`ın ilişkileri konusunda sessiz kalması için 2016 yılında Daniels'e seçim kampanyası kaynaklarından 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığı iddia edildi. Ancak Daniels anlaşmanın Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle geçersiz olduğunu savundu. Trump, Daniels'ın iddialarını yalanlarken, kendisine 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlık yapan Michael Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğruladı.
SAVCILAR, ÖDEMEYİ RESMİ KAYITLARDA SAHTECİLİK OLARAK YORUMLUYOR
Trump ve Daniels arasında ödemenin yasadışı değil ancak Trump'ın Cohen'e yaptığı ödeme yasal ücretler olarak kayda geçirilmiş ve savcılar bunun resmi kayıtlarda sahtecilik olarak yorumlanabileceğini ve bir suç teşkil edebileceğini savunuyor.
Hakkındaki herhangi suç iddiasını reddeden Trump yaptığı bir açıklamada, Manhattan Bölge Savcısı'nın kendisini soruşturmayla ilgili tutuklayacağını söylemiş, destekçilerine protesto çağrısında bulunmuştu.
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