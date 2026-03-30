Trump, Hark Adası’nı işaret etti: Hedefte İran’ın petrolü var

Financial Times’a konuşan Trump, İran’a yönelik olası adımlarını açık sözlerle ifade etti. Trump, “Açık konuşmak gerekirse en çok istediğim şey İran’ın petrolünü almak” dedi.

Bu yaklaşımını Venezuela ile karşılaştıran Trump, ABD’nin bu ülkede petrol sektörünü uzun süre kontrol etmeyi planladığını belirtti:

“Dürüst olmak gerekirse, en sevdiğim şey İran’dan petrol almak ama ABD’deki bazı aptal insanlar şöyle diyor: ‘Neden bunu yapıyorsun?’ Ama onlar aptal insanlar.”

ABD-İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın bölgedeki krizi derinleştirdiği belirtilirken, petrol fiyatlarında da hızlı artış yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı 116 doların üzerine çıkarak son dönemin en yüksek seviyelerine yaklaştı. Fiyatların son bir ayda yüzde 50’den fazla arttığı ifade edildi.

Trump, İran petrolünün büyük bölümünün ihraç edildiği Hark Adası hakkında “Belki Hark Adası’nı ele geçiririz, belki de ele geçirmeyiz. Elimizde pek çok seçenek var. Bu, bir süreliğine orada kalmamız gerektiği anlamına da gelir” dedi.

Trump, İran’ın savunmasına ilişkin ise “Herhangi bir savunmaları olduğunu düşünmüyorum. Çok kolay ele geçirebiliriz” ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasında dolaylı görüşmelerin sürdüğünü belirten Trump, İran’a, savaşı sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmesi için 6 Nisan’a kadar süre tanındığını ifade etti. Aksi halde İran’ın enerji altyapısının hedef alınabileceğini söyledi.

Trump, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik olası bir ateşkes konusunda ise ayrıntı vermekten kaçındı.

“3 BİN HEDEF KALDI”

ABD’nin şimdiye kadar 13 bin hedefi vurduğunu öne süren Trump, “Elimizde yaklaşık 3.000 hedef kaldı; 13.000 hedefi bombaladık ve geriye birkaç bin hedef daha var. Bir anlaşma oldukça hızlı bir şekilde sağlanabilir” diye konuştu.

Trump ayrıca İran’ın, Pakistan bayraklı petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdiğini ileri sürdü:

“Bize 10 tane vermişlerdi. Şimdi 20 tane veriyorlar ve bu 20 tanesi çoktan yola çıktı; Boğaz’ın tam ortasından ilerliyorlar.”

Trump, İran’da üst düzey isimlerin öldürüldüğünü öne sürerek ülkede “rejim değişikliği yaşandığını” iddia etti:

“Zaten bir rejim değişikliği yaşandı, çünkü bir rejim yok edildi, parçalandı; hepsi öldü. Bir sonraki rejim de büyük ölçüde yok oldu; üçüncü rejimde ise daha önce kimsenin muhatap olmadığı türden insanlarla karşı karşıyayız. Tamamen farklı bir grup insan. Dolayısıyla bunu bir rejim değişikliği olarak değerlendiririm ve açıkçası, oldukça makul davranıyorlar.”

İran yönetimi ise bu iddiaları reddederek, ülke liderliğinin görev başında olduğunu açıkladı.