Trump, Harris'in kimlik tanımını eleştirdi: "Önce hintliydi, şimdi siyah oldu"

Yayınlanma: 01.08.2024 - 10:13

Güncelleme: 01.08.2024 - 10:14

ABD Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, çarşamba günü ülkenin en büyük siyah gazeteciler toplantısında Demokrat rakibi Kamala Harris'in siyah kökenini daha önce küçümsediğini öne sürdü.

"Her zaman Hint kökenliydi ve sadece Hint kökenini tanıtıyordu. Siyah olduğunu yıllar sonra öğrendim ve şimdi Siyah olarak tanınmak istiyor" diyen Trump, yaklaşık bin kişilik seyirciden tepkiler aldı.

KAMALA HARRIS YANIT VERDİ

Harris, Hint ve Jamaika kökenli olup uzun zamandır hem Siyah hem de Asyalı olarak kimlik tanımlaması yapıyor. Harris seçildiğinde, ilk Siyah ve Asyalı Amerikan başkan yardımcısı olma ünvanını kazanmıştı. Trump'ın yorumlarından birkaç saat sonra, Houston'da Sigma Gamma Rho adındaki tarihi Siyah kadın kardeşliği üyelerine hitap eden Harris, bu tür yorumların eski başkanın dört yıllık dönemi boyunca süregelen bölücülük ve saygısızlığın bir hatırlatıcısı olduğunu söyledi.

'SİYAH NÜFUS İÇİN EN İYİ BAŞKAN'

Chicago'daki Siyah Gazeteciler Derneği'nin (NABJ) toplantısında ABC News muhabiri Rachel Scott'ın Trump'a yönelttiği bir dizi ırkçı yorum hakkında neden Siyah seçmenlerin kendisini desteklemesi gerektiği sorusu üzerine Trump, soruyu "korkunç", "düşmanca" ve "rezalet" olarak nitelendirdi ve ABC'yi "sahte" bir ağ olarak tanımladı.

Kendisini Abraham Lincoln'den bu yana Siyah nüfus için en iyi başkan olarak tanıtan Trump, seyirciden homurtularla karşılandı. Trump, ABD'nin güney sınırını geçen göçmenlerin "Siyah işleri" alacağını iddia ederek, "Siyah iş" terimini tekrar etti.

Scott, "Siyah iş tam olarak nedir, efendim?" diye sordu. Trump ise, "Siyah iş, işi olan herkes" diye yanıtladı.

Trump, Harris'in bazı Cumhuriyetçiler tarafından iddia edilen "DEI ataması" olup olmadığını bilmediğini söyledi. DEI, "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" girişimlerini ifade ediyor ve kadınlar ile renkli insanların iş gücünde temsilini artırmayı amaçlıyor.

Illinois'de bir şerif yardımcısı tarafından kendi evinde öldürülen Siyah kadın Sonya Massey'nin ölümü sonrası polis memurlarına dokunulmazlık tanınması konusundaki pozisyonu sorulduğunda, Trump olay hakkında pek bilgi sahibi olmadığını kabul ederek, "Bana iyi görünmüyor" dedi.

'NAZİK OLMAYACAĞIM!'

Trump'ın Harris hakkındaki yorumlarını Pensilvanya'daki bir mitingde tekrarlamaması dikkat çekti. Ancak, arenadaki ekranlarda Harris'in Hint-Amerikalı geçmişini vurgulayan eski haber makaleleri gösterildi. Trump, Harris'i Biden yönetimi sırasında artan göçten sorumlu tutarak, fracking'i (fosil yakıt çıkarma yöntemi) yasaklayacağını iddia etti.

Harris'in Beyaz Saray kampanyasını başlattığından bu yana cinsiyetçi ve ırkçı saldırılarla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. Trump ise kişisel saldırılardan kaçınma çağrılarını reddederek, "Nazik olmayacağım!" dedi.

SİYAH SEÇMENLERİ KAZANMA ÇABALARI

Trump'ın siyah seçmenleri kazanma çabalarının bir parçası olarak düzenlenen etkinlik, bazı NABJ üyeleri arasında tepki topladı ve etkinliğin eş başkanlarından biri bu hafta protesto amacıyla görevinden ayrıldı. Röportaj sırasında Trump'ın bazı yanlış ifadeleri seyirciden mırıltılar ve kahkahalarla karşılandı.

Trump'ın siyah seçmenlere yönelik kampanya etkinlikleri, Biden'a olan desteklerinin zayıfladığına dair anketlerden cesaret buldu. Ancak Biden'ın Harris lehine çekilme kararı, renkli seçmenler ve genç seçmenler arasında yeni bir heyecan dalgası yarattı.