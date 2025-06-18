Trump ile Netanyahu telefonda görüştü

Times of Israel'in haberine göre, İsrailli bir yetkili, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesini daha tamamladığını duyurdu.

Netanyahu’nun, İsrail ile İran arasında geçen hafta başlayan gerilimin ardından Trump ile neredeyse her gün temas kurduğu belirtildi.

Netanyahu dün yaptığı açıklamada, “Savaş başladığından bu yana Başkan Trump’la her gün konuşuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Trump’ın son 24 saatte yaptığı açıklamalar, Washington’un İsrail’le birlikte İran’a doğrudan saldırı düzenleyebileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Resmî bir müdahale kararı açıklanmış değil, ancak Amerikan yönetiminin bölgedeki gelişmeleri yakından izlediği vurgulanıyor.