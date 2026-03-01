Trump’ın eski paylaşımları rekor kırıyor... Ne demişti, ne yaptı?

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026 sabahı İran’a yönelik geniş kapsamlı bir hava ve füze operasyonu başlattı. Başkent Tahran başta olmak üzere birçok stratejik hedef vuruldu. Siviller saldırıdan büyük zarar gördü; Hürmüzgan eyaletinde bir kız ilkokulunu hedef alan saldırıda 85 çocuk ölürken, 60'ı da ciddi şekilde yaralandı.

Öte yandan, İran devlet televizyonu, dini lider Ali Hamaney’in saldırılarda hayatını kaybettiğini doğruladı. ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından Hamaney’in öldürüldüğünü duyurdu.

Saldırıların ardından İran, İsrail ve bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan bazı ülkelere füze atışlarıyla karşılık verdi. Hürmüz Boğazı kısmen kapatıldı. Petrol fiyatları son altı ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Körfez ülkeleri alarm durumuna geçerken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplantı çağrısı yaptı.

Washington yönetimi operasyonun İran’ın nükleer kapasitesini kalıcı olarak sonlandırmak amacı taşıdığını savunurken, Tahran 'açık savaş' ifadesini kullanmaya başladı.

NE DEDİ, NE YAPTI?

Söz konusu gelişmelerin ardından, Donald Trump’ın geçmiş yıllarda İran üzerinden savaş çıkabileceğine dair yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme taşındı. Özellikle Barack Obama döneminde yapılan açıklamalar dikkat çekici nitelikte.

Trump’ın geçmiş tarihli sosyal medya iletilerinin çevirisi şöyle:

29 Kasım 2011:

@BarackObama, seçilebilmek için İran ile bir savaş başlatacak.

22 Ekim 2012:

Obama'nın [yeniden] seçilmek için savaş başlatmasına, İran kartını oynamasına izin vermeyin — Cumhuriyetçiler dikkatli olun!

29 Temmuz 2016:

Hillary’nin Orta Doğu’daki savaşları, dünya genelinde yıkıma, terörizme ve IŞİD’in büyümesine neden oldu.

Bu paylaşımlarda da görüldüğü üzere Trump, bir zamanlar İran üzerinden savaş çıkarmanın 'seçim stratejisi' olarak kullanılabileceğini savunuyor, Orta Doğu müdahalelerini sert biçimde eleştiriyordu.

'BÜYÜK SAVAŞ' RİSKİ

Bugün gelinen noktada, ABD’nin İsrail ile birlikte İran’a yönelik doğrudan askeri operasyon yürütmesi, Trump’ın geçmişte eleştirdiği senaryonun farklı bir aktör eliyle gerçekleştiği yorumlarına yol açtı. Zira İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun uzun süredir İran’ı 'varoluşsal bir tehdit' olarak tanımladığı biliniyor.

Uzmanlara göre, İran’ın üst düzey liderliğinin hedef alınması yalnızca bölgesel değil küresel sonuçlar da doğurabilecek bir eşik anlamına geliyor.

Körfez’deki enerji hatları, Hürmüz Boğazı ve ABD üsleri üzerinden tırmanabilecek olası bir zincirleme reaksiyon, Ortadoğu’yu geniş ölçekli bir savaşa sürükleyebilir.

Eleştiriler, Netanyahu ve Trump yönetiminin attığı adımların dünyayı 'daha büyük ve kontrolü zor bir çatışmanın eşiğine getirdiği' yönünde.

Gelişmeler, sadece bölgesel değil küresel güç dengelerini de yeniden şekillendirebilecek potansiyelde.