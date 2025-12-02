Trump’ın MR sonuçları yayınlandı... Sağlığı ne durumda?

Ekim ayında yapılan MR taramasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaşma sözü veren Trump, özellikle bazı görüntülerde, elinde makyajla kapatılmış morlukların görülmesi ve ayak bileklerinin şişmiş olduğu iddiaları sonrası sağlık durumu hakkında soru işaretleriyle karşı karşıya kalmıştı.

Temmuz ayında Trump’ın kronik 'venöz yetmezlik' adı verilen ve toplardamarlardaki hasardan kaynaklanan bir rahatsızlığa sahip olduğu doğrulanmış, ancak bunun 'yaygın ve zararsız' olduğu açıklanmıştı.

Kamuoyunun özellikle 79 yaşındaki başkanın bilişsel sağlığına ilişkin endişeleri artarken, MR sonuçlarının beklenenden farklı şekilde kalp ve karın bölgesine odaklandığı açıklandı.

BAŞKANIN SAĞLIK DURUMU

Başkanın doktoru, Deniz Kuvvetleri Kaptanı Sean Barbabella, 1 Aralık Pazartesi günü yaptığı açıklamada Trump’ın ileri görüntüleme sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklama, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından basın toplantısında okundu.

Raporda, Trump’ın genel sağlık durumunun 'mükemmel' olduğu vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi:

Başkan Donald J. Trump’ın kapsamlı sağlık taramasının bir parçası olarak, yaş grubu gereği kardiyovasküler ve abdominal sağlığın ayrıntılı değerlendirilmesi amacıyla gelişmiş görüntüleme yapıldı.

Doktorlar, bu taramanın olası sorunları erken tespit etmek, genel sağlık durumunu değerlendirmek ve uzun vadeli işlevsellik ile enerjiyi korumak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

KALP-DAMAR SONUÇLARI

Leavitt, rapordaki kardiyovasküler bulgulara ilişkin şu ifadeleri aktardı:

Başkan Trump’ın kalp görüntülemesi tamamen normaldir. Kan akışını engelleyen herhangi bir damar daralması, kalpte ya da ana damarlarda anormallik bulunmamaktadır. Kalp odacıkları normal boyutta, damar duvarları sağlıklı, iltihaplanma veya pıhtı belirtisi yoktur.

Açıklamanın devamında Trump’ın abdominal görüntülemesinin de aynı derecede olumlu olduğu, “Tüm ana organlar sağlıklı ve normal işlev görüyor. Akut veya kronik herhangi bir sorun tespit edilmedi” sözleriyle vurgulandı.

Doktor Barbabella raporu şu ifadeyle sonlandırdı:

Özetle: Bu detayda bir değerlendirme, Trump’ın yaşındaki biri için standarttır ve kendisinin mükemmel bir genel sağlık durumuna sahip olduğunu doğrulamaktadır.

TARTIŞMALAR VE ŞÜPHELER

Trump’ın elinde morluk benzeri lekelerin makyajla kapatıldığı görüntülerin sosyal medyada yayılması, Oval Ofis’te bir etkinlik sırasında uyurken yakalandığı iddiaları ve peş peşe gelen sağlık kontrolleri, kamuoyunda endişelere yol açmıştı. Trump ise bu iddialara sert bir şekilde yanıt vermişti.

Bir gazetecinin, taramanın beyin üzerinde yapılıp yapılmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Hiçbir fikrim yok. Sadece bir MR’dı. Beyinle ilgili değildi, çünkü bilişsel test aldım ve mükemmel bir sonuçla geçtim.

Öte yandan, MR taramasının 10 Ekim’de Walter Reed Ulusal Askerî Tıp Merkezi’nde yapıldığı doğrulandı. Bu, Trump’ın bir yıl içinde geçirdiği ikinci kapsamlı sağlık kontrolü oldu ve bazı çevrelerde yeni bir sağlık sorunu olabileceği yorumlarına yol açmıştı.

Ancak nihai rapor, Trump’ın kalp ve karın bölgesinin olağanüstü derecede sağlıklı olduğunu ortaya koyarak bu iddialara noktayı koymuş görünüyor.