Trump’ın özel telefonu sızdı: Numara için para ve kripto teklifleri

ABD Başkanı Donald Trump’ın kişisel cep telefonu numarasının Washington’daki siyaset ve medya çevrelerine sızması, Beyaz Saray’da yeni bir krize yol açtı. Finansal piyasaları etkileyebilecek açıklamalara doğrudan ulaşmak isteyen bazı isimlerin, bu 10 haneli numarayı elde etmek için para ve takas tekliflerinde bulunduğu öne sürüldü.

ABD basınına konuşan iki yönetim yetkilisi, Trump’ın özel numarasının etkili çevrelere satılmaya çalışıldığına dair raporların Beyaz Saray’a ulaştığını aktardı. Yetkililerden biri durumu, “Gerçekten çılgınca. Bazı CEO’ların numara için para teklif ettiğini, kripto para yatırımcılarının ise kripto teklif ettiğini bile duydum” sözleriyle değerlendirdi.

The Atlantic’in haberine göre bazı gazeteciler ise numarayı elde edebilmek için diğer dünya liderlerinin ya da tanınmış isimlerin iletişim bilgilerini takas etmeyi teklif ediyor. Süreci değerlendiren bir başka yetkili, yaşananları “Kontrolden çıkmış durumda. Adeta bir yıkım topu gibi” sözleriyle tanımladı.

TELEFON TRAFİĞİ KONTROLDEN ÇIKTI

Başlangıçta yalnızca Trump’ın yakın çevresi ve sınırlı sayıda gazeteci tarafından bilinen telefon numarasının yayılmasıyla birlikte, başkana gelen aramaların sayısının hızla arttığı belirtiliyor. Danışmanların artık bu yoğun trafiği takip etmeyi bıraktığı ifade ediliyor.

Bir Beyaz Saray kaynağı, “Gerçekten arka arkaya gazeteciler arıyor. Telefon sürekli çalıyor” dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly ise eleştirilere, “Başkan Trump tarihin en şeffaf ve en erişilebilir başkanıdır. Basın Trump’tan vazgeçemiyor ve bunu biliyorlar” yanıtını verdi.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR PİYASALARI ETKİLEDİ

Özellikle ABD’nin İran’a yönelik son askeri operasyonlarının ardından çok sayıda medya kuruluşunun doğrudan Trump’ı arayarak açıklama almaya çalıştığı belirtiliyor. ABC News, CNN, Fox News, NBC News, The New York Times, The Washington Post ve Politico gibi kuruluşların bu telefon görüşmeleri üzerinden başkana ulaştığı ifade ediliyor.

Trump’ın kısa telefon görüşmelerinde verdiği bağlamdan kopuk ve zaman zaman çelişkili mesajların ise küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açtığı belirtiliyor. Örneğin Trump’ın bir görüşmede İran’la çatışmaların iki ya da üç gün içinde bitebileceğini söylediği, başka bir görüşmede ise sürecin dört ila beş hafta sürebileceğini ifade ettiği aktarıldı.

Bir başka gazeteciye savaşın büyük ölçüde tamamlandığını söylemesi sonrası petrol fiyatları ve ABD borsasında ani hareketlilik yaşandığı da kaydedildi.

Beyaz Saray’daki bazı yetkililer, telefon üzerinden başkana yanlış bilgi aktarılması ya da resmi politikalarla çelişen açıklamalar yapılması ihtimalinden endişe duyduklarını dile getiriyor. Buna rağmen, Trump’ın telefon görüşmelerini sınırlamaya yönelik henüz bir adım planlanmadığı belirtiliyor.