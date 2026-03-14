Trump: İran’ı her bakımdan yenilgiye uğrattık

Trump: İran’ı her bakımdan yenilgiye uğrattık

14.03.2026 22:56:00
ANKA
Trump: İran’ı her bakımdan yenilgiye uğrattık

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın “tamamen çöktüğünü” öne sürerken Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin petrol alan ülkeler tarafından sağlanması gerektiğini belirtti; ABD’nin de bu süreçte koordinasyon içinde destek vereceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ı hem askeri hem ekonomik hem de her bakımdan yenilgiye uğrattıklerini savunarak, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol alan ülkelerin bu geçiş yolunu korumak zorunda olduğunu ve ABD’nin de koordinasyon içinde destek vereceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada İran’a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, “ABD, İran’ı hem askeri hem ekonomik hem de her bakımdan yenilgiye uğratmış ve tamamen çökertmiştir" ifadelerini kullandı.

Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol alan ülkelerin bu geçiş yolunun güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu belirterek ABD’nin de bu konuda önemli ölçüde yardımcı olacağını söyledi. ABD’nin söz konusu ülkelerle koordinasyon içinde çalışacağını dile getiren Trump, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi için ortak hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Trump ayrıca bunun bir “ekip çalışması” olması gerektiğini belirterek, bu yaklaşımın dünyayı uyum, güvenlik ve kalıcı barışa yaklaştıracağını savundu.

