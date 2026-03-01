Trump: İran’la çatışmalar dört hafta sürebilir

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri operasyonların birkaç hafta daha devam edebileceği mesajını verdi.

Operasyonların süresine ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, sürecin yaklaşık dört haftalık bir takvim üzerinden planlandığını ifade etti.

Daily Mail gazetesine konuşan Trump, “Bu her zaman dört haftalık bir süreçti. Dört hafta kadar süreceğini öngördük” dedi.

İran’ın coğrafi büyüklüğüne dikkat çeken Trump, “Büyük bir ülke, bu yüzden dört hafta ya da daha az sürebilir” değerlendirmesinde bulundu.

ABD yönetimi şimdiye kadar askeri kampanyanın ne kadar süreceğine ilişkin net bir takvim paylaşmamıştı. Trump’ın açıklamaları, Washington’un operasyon süresine dair verdiği en açık mesaj olarak değerlendirildi.

ABD Başkanı, İran’daki gelişmeler sürerken kamuoyuna yeniden seslenebileceğini de belirtti. Trump, saldırılara ilişkin yeni bir konuşma yapıp yapmayacağı sorusuna, “Buna hazırlanıyorum” yanıtını verdi.

“YENİ KAYIPLAR YAŞANABİLİR”

Trump, İran’a yönelik operasyonlar sırasında hayatını kaybeden üç ABD askerine ilişkin yaptığı açıklamada, çatışmalarda yeni kayıpların yaşanabileceğini söyledi.

Trump, yaşamını yitiren askerler için “Harika insanlardı” ifadelerini kullandı.

Çatışma ortamında kayıpların yaşanabileceğini belirten Trump, “Bunu maalesef bekliyoruz. Sürekli olabilir, yeniden yaşanabilir” dedi.

ABD Başkanı, hayatını kaybeden askerlerin aileleriyle “uygun zamanda” bir araya geleceğini söyledi.

Trump ayrıca, askerlerin cenazelerinin ülkeye getirileceği Delaware eyaletindeki Dover Hava Üssü’ndeki törene katılabileceğini ya da aileleri Beyaz Saray’a davet edebileceğini ifade etti.