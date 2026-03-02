Trump: İran operasyonu hedefler bitene kadar sürecek

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu’da tırmanan askeri operasyonlara ilişkin Truth Social platformundan yayımladığı video mesajında, İran’daki saldırıların kapsamını ve hedeflerini değerlendirdi.

Trump, operasyonların ABD’nin belirlediği tüm hedefler tamamlanana kadar süreceğini söyledi.

Yaklaşık altı dakikalık konuşmasında Trump, son 46 saat içinde ABD ve ortaklarının “Operation Epic Fury” adı verilen geniş çaplı bir askeri harekât başlattığını belirtti.

Operasyonu “dünyanın gördüğü en büyük, en karmaşık ve en yoğun askeri saldırılardan biri” olarak nitelendiren Trump, İran genelinde çok sayıda hedefin vurulduğunu ifade etti.

Trump, şimdiye kadar İran’da “yüzlerce hedefin” vurulduğunu ve ülkeye ait dokuz geminin imha edildiğini öne sürdü.

“OPERASYONLAR TÜM GÜCÜYLE SÜRÜYOR”

ABD Başkanı, askeri operasyonların halen tam kapasiteyle devam ettiğini belirterek, “Tüm hedeflerimize ulaşana kadar operasyonlar sürecek” dedi.

Trump, saldırılarda öldürüldüğünü iddia ettiği İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef alarak sert ifadeler kullandı:

“İran'ın her yerinde, onun ölümünün duyurulmasıyla birlikte İran halkının sokaklarda sevinç çığlıkları attığı ve kutlama yaptığı duyuluyordu.”

İran’daki askeri komuta kademesinin de etkisiz hale getirildiğini savunan Trump, bazı İranlı askeri unsurların teslim olmaya çalıştığını öne sürdü.

ABD'Lİ ASKER KAYIPLARI

Konuşmasında daha önce yaşamını yitirdiği açıklanan üç ABD askerine de değinen Trump, ülkenin bu kayıplar nedeniyle yas tuttuğunu söyledi.

Yeni can kayıplarının yaşanabileceğini belirten Trump, “Ne yazık ki operasyon bitmeden daha fazlası olabilir. Ama bunun olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Trump'ın videosu paylaşıldıktan birkaç dakika sonra, Air Force One'ın Florida'nın Palm Beach kentinden ayrıldığı görüntüleri yayınlandı.

Trump, ABD'nin İran'a saldırı başlatmasından bu yana ilk kez Washington DC'ye geri dönüyor.

DEVRİM MUHAFIZLARINA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) bağlı unsurlara silah bırakmaları halinde “tam dokunulmazlık” verileceğini, aksi durumda ise “kesin ölümle” karşı karşıya kalacaklarını söyledi. Trump’ın açıklamaları, yayımladığı video mesajda yer aldı.

Trump, konuşmasında İran Devrim Muhafızları ve askeri polis unsurlarına seslenerek, “Silahlarınızı bırakın ve tam dokunulmazlık alın, ya da kesin ölümle karşılaşın” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, operasyonların sert şekilde sürdüğünü belirterek tehdidini yineledi.

Video mesajında İran halkına da seslenen Trump, “özgürlük isteyen İranlı yurtseverleri” harekete geçmeye çağırdı. Trump, “Bu anı değerlendirin, cesur olun ve ülkenizi geri alın. Amerika sizinle” dedi.