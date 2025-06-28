Trump: 'İsrail de, İran da kaybetti, biz kazandık'

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da dış politika gündemine dair açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorusu üzerine İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump, "İran’a tekrar saldırı ihtimali mi? Kesinlikle. Hiç şüphesiz" dedi.

ABD Başkanı, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, "İran görüşmek istiyor. Bildiğiniz gibi, tesisleri yok edildi. Onlar çok kötü insanlar. Nükleer tesisleri olduğu artık kanıtlandı. UAEA ya da bizim de içinde olduğumuz saygı duyulan bir yapı tarafından denetlenmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İRAN DA, İSRAİL DE KAYBETTİ, BİZ KAZANDIK"

İran’ın nükleer tesislerine düzenlenen son saldırının "başarılı ve ezici" olduğunu söyleyen Donald Trump, "Nükleer tesisleri yok edildi. Onlar artık yorgun, tıpkı İsrail gibi. Şu anda düşündükleri son şey nükleer" diye konuştu.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in "savaşı biz kazandık" şeklindeki açıklamasına doğrudan yanıt veren Trump, "Hayır, savaşı biz kazandık. Siz de, İsrail de kaybettiniz. Gerçeği söylemelisiniz" dedi. ABD Başkanı Trump ayrıca İran halkının artık nükleer değil, günlük yaşamı düşündüğünü ve ülkedeki rejimin bu gerçeği görmesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı son görüşmeye de değinerek, "Putin bana İran konusunda yardım teklif etti. Ben de ona ‘İran’ı ben hallederim, sen bana Rusya konusunda yardım et’ dedim" ifadelerini kullandı. Ukrayna savaşı bağlamında net bir pozisyon belirtmeyen Trump, "Çözüm için çalışıyoruz, bir gelişme olabilir" şeklinde konuştu.

GAZZE'DE ATEŞKES

ABD Başkanı ayrıca, Çin ve Hindistan’la yürütülen ticaret görüşmelerine dair olumlu mesajlar verirken, "Bazı ülkeler gümrük vergisi ödemeye alışacak. ABD artık sömürülmeyecek" dedi.

Trump, "Çin’le bir anlaşma yapacağız. Hindistan’la da tam ticaret açılımı istiyoruz" diye konuştu. ABD Başkanı, gümrük vergilerinin ABD ekonomisine zarar vermediğini, tam tersine yüz milyarlarca dolar gelir sağladığını belirtti.

Son olarak, Gazze’de ateşkesin ne zaman olacağına ilişkin olarak Trump, “Gazze’deki durum dehşet verici ve gelecek hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Gazze’de ateşkes konusunun kendisine sıkça sorulduğunu kaydeden Trump, “Kısa bir süre önce bu meseleyle ilgili bazı kişilerle görüştüm” dedi.