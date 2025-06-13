Trump: İsrail’in, İran’a saldırısı piyasa için harika

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıların “büyük bir başarı” olduğunu söyledi.

Wall Street Journal’a konuşan Trump, “İran nükleer silaha sahip olmayacak, bu da piyasa için harika” dedi.

Donald Trump, Wall Street Journal’a yaptığı kısa telefon görüşmesinde, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının küresel ekonomi için olumlu sonuçlar doğuracağını öne sürdü.

Trump, “Bence bu, piyasa için harika olacak. İran’ın nükleer silahı olmayacak. Bu, insanlık için büyük bir tehditti. Şimdi bu tehdit ortadan kalktı” ifadelerini kullandı.

Trump, saldırının etkilerine ekonomik açıdan yaklaştı ve “Piyasa için şimdiye kadarki en iyi şey olabilir” dedi.

“NE OLDUĞUNU BİLİYORDUK”

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün telefonla görüştüğünü ve bugün tekrar görüşmeyi planladığını söyledi.

İsrail’in saldırı planından haberdar olduklarını vurgulayan Trump, bunun bir “ön bilgilendirme” değil, duruma tamamen hâkim oldukları bir süreç olduğunu belirtti:

“Heads-up mı? Hayır, bu bir heads-up değildi. Biz zaten ne olduğunu biliyorduk.”

Trump, İsrail’in operasyonunu överek, “Çok başarılı bir saldırıydı, hafif tabirle” dedi.

İsrail'in İran’a yönelik saldırılarını destekleyen bir tutum sergileyen Trump, bu hamlenin İran’ın nükleer kapasitesini yok etmek için atılmış kritik bir adım olduğunu savundu.