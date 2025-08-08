'Trump, Netanyahu'yu telefon görüşmesinde azarladı' iddiası...

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin, Gazze'nin işgaline onay vermesiyle bölgede yeni bir insani kriz baş gösterirken, İsrail’in 'kıtlık yok' söylemi uluslararası düzeyde sert tepkilere yol açtı. Tüm bunlar olurken, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında geçen hafta yapıldığı iddia edilen bir telefon görüşmesi gündemi sarstı.

Amerikan NBC News kanalı, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yapılan bir telefon görüşmesinin büyük gerginlik içinde geçtiğini aktardı. İddialara göre, gerginliğin nedeni ise Netanyahu’nun Gazze’de kıtlık olmadığını, bu söylemin Hamas tarafından uydurulduğunu savunması oldu.

KITLIK TARTIŞMASI

Tansiyonun yükselmesinin fitilini, Netanyahu’nun 27 Temmuz’da Kudüs’te yaptığı, “Gazze’de kıtlık yok. İsrail’in uyguladığı bir aç bırakma politikası da yok" ifadeleri oldu.

Bu açıklamadan bir gün sonra, İskoçya’da bulunan Trump’a bu sözler soruldu. Trump ise Netanyahu’nun sözlerini açıkça yalanlayarak şunları söyledi:

Gazze’de gerçek bir kıtlık var. Çocukların ne kadar aç olduğunu gösteren fotoğrafları bizzat gördüm. Bunu uyduramazsınız.

Trump’ın bu açıklamaları üzerine, Netanyahu özel olarak bir telefon görüşmesi talep etti. İki lider, birkaç saat içinde birbirine bağlandı. Ancak görüşme, beklendiği gibi yapıcı değil, tek taraflı ve sert geçti.

TRUMP SESİNİ YÜKSELTTİ VE...

Görüşmeye dair bilgi sahibi üst düzey bir ABD’li yetkiliye göre, Netanyahu, Gazze’deki kıtlık haberlerinin “Hamas’ın dezenformasyonu” olduğunu tekrarlayınca, Trump sesini yükseltti ve konuşmayı keserek şu yanıtı verdi:

Bunu duymak istemiyorum. Gazze’deki açlık bir aldatmaca değil. Danışmanlarım bana açlıktan ölen çocukların fotoğraflarını gösterdi. Bu kıtlık gerçek. Böyle bir şeyi sahteymiş gibi göstermeye kalkma!

BEYAZ SARAY VE TEL AVİV SESSİZ

Ne Beyaz Saray ne de İsrail makamları görüşmeye dair resmi bir açıklama yapmadı. Ancak adının açıklanmaması koşuluyla NBC'ye konuşan ABD’li yetkili, görüşmeyi şöyle özetledi:

Bu doğrudan ve çoğunlukla Trump’ın tek taraflı konuştuğu bir görüşmeydi. Ana konu Gazze’ye yönelik insani yardımın durumuydu.

Aynı yetkili, Trump’ın bu kadar sert çıkmasının nedenlerinden birinin, ABD’nin desteklediği Gazze İnsani Yardım Fonu olduğunu ifade etti:

Yetkili, “ABD sadece durumun ciddiyetini görmüyor, aynı zamanda bu felaketten kendini sorumlu hissediyor” dedi.

Amerikan basınında yer alan bilgilere göre, Gazze için kurulan insani yardım fonunun işleyişinde ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Fon, hem ABD hem İsrail destekli olmasına rağmen, sahada açlıkla boğuşan sivillere etkin şekilde ulaşamıyor. Bu durum ise Trump yönetiminin iç kamuoyunda baskı altına girmesine neden oluyor.