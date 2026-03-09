Trump petrol fiyatlarını savundu: Güvenlik için ödenecek küçük bir bedel

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, İran’ın nükleer programına yönelik askeri operasyonların enerji piyasaları üzerindeki etkisine değindi.

Trump, petrol fiyatlarındaki kısa vadeli yükselişin geçici olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kısa vadede petrol fiyatları artabilir ancak İran’ın nükleer tehdidi ortadan kaldırıldığında hızla düşecektir.”

Trump, petrol fiyatlarındaki olası artışın ABD ve dünya için güvenlik açısından kabul edilebilir olduğunu savundu.

Paylaşımında, “Bu durum ABD ve dünya için güvenlik ve barış adına ödenecek çok küçük bir bedeldir. Bunun aksini düşünenler sadece aptallardır” ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının ardından küresel enerji piyasalarında dalgalanma yaşanırken, uzmanlar Orta Doğu’daki gerilimin petrol fiyatları üzerindeki etkisinin devam edebileceğini değerlendiriyor.

Brent petrol ve ham petrol fiyatları varil başına 105 doların üzerine çıktı.

Öte yandan, Wall Street Journal'in haberine göre, Hürmüz Boğazı'ndaki trafik neredeyse tamamen durdu, bu da 1970'lerden bu yana en ciddi enerji krizini tetikledi ve küresel ekonomiyi tehdit ediyor.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, CNN’e verdiği röportajda benzin fiyatlarının hâlâ Joe Biden yönetiminin ortasındaki seviyelere kıyasla galon başına yaklaşık 1,50 dolar daha ucuz olduğunu söyledi.

Wright, fiyatların yeniden düşmesini beklediklerini belirterek “Benzinin galon fiyatını yeniden 3 doların altına indirmek istiyoruz ve çok uzun sürmeden bunun gerçekleşeceğine inanıyoruz” dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi “kısa vadeli bir aksama” olarak tanımladı.