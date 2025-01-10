Trump, Putin ile bir araya geleceğini duyurdu! Son görüşmede neler oldu?

Yayınlanma: 10.01.2025 - 10:40

Güncelleme: 10.01.2025 - 10:40

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da Cumhuriyetçi valilerle görüşmesinin ardından basın mensuplarına kısa açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi ve Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini belirtti.

Basına demecinde, "O (Putin) benimle görüşmek istiyor; bu görüşmeyi ayarlıyoruz. Devlet Başkanı Putin görüşmeyi istiyor, bunu açıkça da dile getirdi. Bizim bu savaşı sona erdirmemiz gerekiyor, çok kanlı bir savaş" diyen Trump, söz konusu görüşmenin ne zaman olabileceğine ilişkin detaya girmedi.

Trump, daha önceki açıklamalarında da başkanlık koltuğuna oturduktan sonra kısa sürede Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek istediğini ve bunun için Putin ile görüşmeye hazır olduğunu dile getirmişti.

SON GÖRÜŞME NE ZAMAN OLDU?

Son Putin-Trump görüşmesi 16 Temmuz 2018'de Finlandiya'nın başşkenti Helsinki'de gerçekleşti. Bu, oldukça beklenen bir zirveydi ve genellikle Helsinki Zirvesi olarak anılıyor. İki lider, nükleer silah kontrolü, Suriye, Ukrayna ve 2016 ABD başkanlık seçimlerine Rus müdahalesi gibi çeşitli konuları görüştü.

Zirve, özellikle Trump'ın Putin ile düzenlediği ortak basın toplantısındaki açıklamaları nedeniyle tartışmalıydı. Trump, ABD istihbarat ajanslarının 2016 seçimlerine Rus müdahalesiyle ilgili sonuçlarına şüpheyle yaklaşmıştı, bu da Cumhuriyetçiler ve Demokratlar dahil olmak üzere geniş bir kesimden eleştiri aldı. Birçok kişi, bu açıklamaları Rusya'ya karşı dostane bir tavır olarak yorumladı ve Putin'i, ABD çıkarlarına karşı düşmanca görülen eylemlerinden sorumlu tutmamakla suçladı.

SONUÇLAR

Görüşmenin sonuçlarına gelince, bu zirve, her iki liderin de doğrudan diyalog kurma fırsatı olarak görülse de somut sonuçlar sınırlıydı. İki lider, ilişkileri iyileştirme konusunda karşılıklı bir istek ifade etti, ayrıca silah kontrolü anlaşmaları olasılığını tartıştılar. Ancak sonrasında, çoğu kilit konu üzerinde anlamlı bir ilerleme kaydedilmedi ve zirve daha çok sembolik olarak değerlendirildi.

Zirve süreci, Putin ve Trump arasında özel, baş başa bir görüşme yapılması ve ardından kendi delegasyonlarıyla daha geniş bir toplantı yapılması şeklinde ilerledi. Bu format, özellikle baş başa görüşmeler sırasında ABD danışmanlarının bulunmaması nedeniyle endişelere yol açtı. Zirvenin net ve ölçülebilir sonuçlar üretmemesi ve Trump'ın açıklamaları etrafında oluşan tartışmalar, zirvenin hem ABD'de hem de uluslararası alanda karışık bir şekilde karşılanmasına neden oldu.