Trump: 'Seçilirsem kimse İsa'nın haçına dokunamayacak'

Eski ABD Başkanı Donald Trump seçilmesi halinde Hristiyanlığın değerlerini savunacağını belirterek, "İsa'nın haçına kimse dokunamayacak." dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 22:17
Trump: 'Seçilirsem kimse İsa'nın haçına dokunamayacak'
Abone Ol google-news

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeniden başkan seçilmesi halinde Beyaz Saray'da "radikal sola" karşı Hristiyanlığın değerlerini savunacağı sözünü vererek, "Kimse Trump yönetimi altında İsa'nın haçına dokunamayacak, size yemin ediyorum." dedi.

"KOMÜNİST REJİMLER KİLİSEYİ ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞTI"

Başkanlık seçimini kazanıp yeniden başkan olması halinde Beyaz Saray'da Hristiyanlıkla ilgili değerleri savunacağını vurgulayan Trump, "Tarih boyunca tüm komünist rejimler kiliseleri ortadan kaldırmaya çalıştı, aynı faşist rejimlerin kiliseleri kontrol etmeye çalışması gibi. Amerika'da ise radikal sol her ikisini de yapmaya çalışıyor." diye konuştu.

ABD'deki "radikal sol" grupların haç sembolünü kaldırıp onun yerine "toplumsal adalet bayrakları" koymaya çalıştıklarını savunan Trump, "Fakat kimse Trump yönetimi altında İsa'nın haçına dokunamayacak, size yemin ediyorum." dedi.


ABD haberleri Amerika haberleri Donald Trump haberleri Trump haberleri

İlgili Haberler

ABD'den İran'a uyarı: Tepkimiz sert olacak

ABD'den İran'a uyarı: Tepkimiz sert olacak
ABD’ye giden Türklerde yüzde 115 artış

ABD’ye giden Türklerde yüzde 115 artış
Dev ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan faiz değerlendirmesi: 'Kredi kartlarına tedbir gelebilir'

Dev ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan faiz değerlendirmesi: 'Kredi kartlarına tedbir gelebilir'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakanlık 'davet' etti, İmamoğlu yanıt verdi: 'Pazartesi o açılışa gideceğim!'

Bakanlık 'davet' etti, İmamoğlu yanıt verdi: 'Pazartesi o açılışa gideceğim!'
Kayakseverlerin güvenliği onlardan soruluyor… Erciyes’in pist güvenliği timi görev başında

Kayakseverlerin güvenliği onlardan soruluyor… Erciyes’in pist güvenliği timi görev başında
Yeniden Refah iki ilde seçime giremiyor: İl başkanı da görevden alındı

Yeniden Refah iki ilde seçime giremiyor: İl başkanı da görevden alındı
Abbas Rafei’nin merakla beklenen filmi Reyhan yakında izleyici ile buluşacak

Abbas Rafei’nin merakla beklenen filmi Reyhan yakında izleyici ile buluşacak
Tansu Çiller'den beklenen destek: Murat Kurum bir heyecanla geliyor

Tansu Çiller'den beklenen destek: Murat Kurum bir heyecanla geliyor
İstanbul’da Adnan Oktar davası: Yargılama yeni mahkemede devam edecek!

İstanbul’da Adnan Oktar davası: Yargılama yeni mahkemede devam edecek!
İşte son İstanbul anketi: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında fark...

İşte son İstanbul anketi: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında fark...
Hull City – West Bromwich maçı hangi kanalda? 24 Şubat 2024 maç ekranı

Hull City – West Bromwich maçı hangi kanalda? 24 Şubat 2024 maç ekranı