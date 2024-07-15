Trump, suikastın detaylarını anlattı: Gizli Servis'e övgü, Biden'a teşekkür...

Yayınlanma: 15.07.2024 - 09:51

Güncelleme: 15.07.2024 - 09:51

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik suikast girişiminin ardından New York Post'a konuştu.

Trump, doktorların, şüpheli Thomas Matthew Crooks tarafından AR-15 tüfeğiyle düzenlenen bir suikast girişiminden sağ kurtulmasını "mucize" olarak nitelendirdiğini söyledi.

Trump, "Hastanedeki doktor daha önce böyle bir şey görmediğini söyledi, bunu bir mucize olarak nitelendirdi. Burada olmamalıydım, ölmüş olmalıydım" dedi.

Doktorun, "AR-15 tüfeğiyle vurulduktan sonra hayatta kalan birini daha önce hiç görmediğini söylediğini" ifade eden Trump, "Yasadışı göçmen verilerini okumak için başımı hafifçe sağa çevirmemiş olsaydım, durum daha da trajik bir şekilde sonuçlanabilirdi" diye konuştu.

Suikast girişiminin ardından Joe Biden ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan Trump, telefonda konuşurken Biden'ın kendisine "çok iyi davrandığını" ve Biden'ın aramasını "takdir ettiğini" söyledi.

GİZLİ SERVİS'E ÖVGÜLER

Trump, silahlı saldırgan Thomas Matthew Crooks'ı tek bir atışla etkisiz hale getiren ABD Gizli Servis'in çalışmasını "fantastik" olarak nitelendirdi.

Trump, "Harika bir iş çıkardılar ... Onu tam gözlerinin ortasından tek bir atışla öldürdüler" ifadelerini kullandı.

New York Post gazetesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği bilgiye göre, Biden'ın kendisine karşı açılan iki davanın sonlandırılması talimatını vereceğini söylediğini yazdı.

Gazetede, "Bildiğimiz kadarıyla Biden'ın Adalet Bakanlığı'na (Trump) aleyhindeki iki davayı düşürme talimatı vereceğini söyledi" ifadeleri yer aldı.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.