Polisler, Trump suikastını anlattı: 'Ateş açmadan önce...'

Yayınlanma: 15.07.2024 - 08:16

Güncelleme: 15.07.2024 - 08:16

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan ismini vermek istemeyen iki polis, suikast girişiminden kısa bir süre önce, mitinge katılanların yakındaki bir binanın çatısına tırmanan bir kişiyi fark ettiklerini ve yerel polisi uyardıklarını ifade etti.

İki polis, polis yetkilisinin çatıya tırmanırken şüpheli ile karşılaştığını, şüphelinin hızla Trump'a doğru bir el ateş ettiğini ve hemen ardından keskin nişancılar tarafından vurulduğunu belirtti.

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.