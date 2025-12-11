Trump’tan 1 milyon dolara vatandaşlık: 'Altın Vize' resmen başladı

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir tartışma yaratan “Trump Gold Card” programını resmen duyurdu. Program, en az 1 milyon dolar ödeyen yabancılara hızlandırılmış vatandaşlık imkânı tanıyor.

Trump, Truth Social’daki paylaşımında kartın “tüm gerekli kontrollerden geçen kişiler için doğrudan vatandaşlığa erişim sağlayacağını” belirterek, büyük şirketlerin “değerli yeteneklerini” ülkede tutabilmesi açısından programın önemli olduğunu savundu.

Resmî internet sitesine göre Gold Card, ABD’ye “kayda değer ekonomik fayda” sağlayacağı kanıtlanan kişilere verilecek.

Başvurucular, 1 milyon dolarlık temel ödeme dışında, iade edilmeyen 15 bin dolarlık değerlendirme ücretini de karşılamak zorunda.

Şirketler çalışanları için başvuru yapmak isterse maliyet 2 milyon dolara yükseliyor.

Trump yönetimi, programın daha üst seviyede bir versiyonunu da hazırlıyor. “Platinum Card” olarak adlandırılan plan, 5 milyon dolar karşılığında özel vergi avantajları ve ek ayrıcalıklar sunacak.

“PARASI OLAN GEÇER” TARTIŞMASI

Gold Card programı Şubat ayında ilk kez duyurulmasından bu yana yoğun eleştiri alıyor.

Demokratlar, programın yalnızca varlıklı kişilere kapı açtığını ve eşitsizliği artırdığını savunuyor.

Trump ise eleştirilere yanıt olarak “Yüksek seviyede, üretken insanları istiyoruz” dedi ve 5 milyon dolar ödeyebilen kişilerin “ABD’de iş yaratacağını” öne sürdü.

Yeni program, Washington’ın aynı dönemde göçmenlik uygulamalarını sertleştirmesiyle çelişkili bulunuyor. Biden yönetimi, iş vizesi ücretlerini artırırken belgesiz göçmenlere yönelik sınır dışı operasyonlarını da genişletiyor.

Bu durum, eleştirmenlere göre Gold Card’ın “parayla ayrıcalık” getiren bir istisna yaratması anlamına geliyor.

Yeşil kart sahiplerinin genellikle beş yıl sonunda vatandaşlığa başvuru hakkı kazandığı ABD’de, Trump Gold Card programının “rekor hızda vatandaşlık” vaadi büyük bir ayrışma yaratıyor.

Trump, vizeyi yeşil karta benzetse de, bunun “üst düzey profesyoneller için özel olarak tasarlandığını” vurguladı.