Trump'tan 'ateşkes' açıklaması gelmişti... İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

İsrail basını, Trump’ın ateşkesin saatler içinde yürürlüğe gireceği duyurusunun ardından yapılan 6 misilleme dalgasında 15 civarında balistik füze atıldığını aktardı.

Füzelerden birinin İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de (Berşeva) 7 katlı bir binaya doğrudan isabet ettiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzenin isabet ettiği binada bir kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı. Birüssebi'de ölü sayısı 4'e çıkarken aralarında saldırı nedeniyle paniğe kapılanlar da dahil olmak üzere 20'si hafif 22 yaralı olduğu bildirildi.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ölü sayısının artabileceği belirtildi.

İsrail basını, 5 misilleme dalgasının ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı ateşkesin 07.00'de devreye girmesinden kısa bir süre önce, son balistik füze dalgasının ise ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra gerçekleştiğini öne sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, vatandaşların sığınakların yakınında bulunmasına gerek kalmadığı duyuruldu.



