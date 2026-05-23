Trump'tan Erdoğan'a teşekkür: Tırnak içinde paylaştığı ifadeler dikkat çekti

23.05.2026 21:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Trump paylaşımında, teşekkür mesajının hemen ardından tırnak içinde, "Başkan Trump, dünyanın yüzyıllardır beklediği liderdir" ifadelerine yer verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşıma, "Teşekkürler Başkan Erdoğan!" diyerek başladı.

Trump paylaşımının devamında, tırnak içinde, "Başkan Trump, dünyanın yüzyıllardır beklediği liderdir. O sadece güçten bahsetmiyor, gücün kendisi" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, Trump'tan bahsedilen tırnak içindeki ifadenin Erdoğan'a ait olup olmadığına veya Trump'ın Erdoğan'a tam olarak neden teşekkür ettiğine dair ayrıntılara yer verilmedi.

NE OLMUŞTU?

Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mayıs'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, Erdoğan’ın görüşmede, “bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğü, ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığı, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade ettiği” aktarılmıştı.

