Trump’tan Fransa’ya sert tepki: ABD bunu unutmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’nın İsrail’e askeri sevkıyat taşıyan ABD uçaklarının hava sahasını kullanmasına izin vermediğini belirterek Paris yönetimine sert tepki gösterdi.

Trump, yaptığı açıklamada Fransa’nın, askeri malzeme taşıyan ve İsrail’e giden uçakların kendi hava sahasından geçişine izin vermediğini öne sürdü.

Fransa’nın İran’la ilgili süreçte “çok faydasız” davrandığını savunan Trump, Paris yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

ABD Başkanı, açıklamasında Fransa’nın tutumunun kayda geçirileceğini vurgulayarak, “ABD bunu hatırlayacak” ifadelerini kullandı.

Trump, şunları kaydetti:

“Fransa, askeri malzeme yüklü ve İsrail’e giden uçakların kendi hava sahasından geçmesine izin vermedi. Fransa, başarıyla ortadan kaldırılan “İran Kasabı” konusunda HİÇBİR YARDIMDA BULUNMADI! ABD bunu ASLA UNUTMAYACAK!!!”