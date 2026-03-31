Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trump’tan Fransa’ya sert tepki: ABD bunu unutmayacak

31.03.2026 14:32:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’nın İsrail’e askeri sevkıyat taşıyan ABD uçaklarına hava sahasını açmadığını öne sürerek Paris yönetimini sert sözlerle eleştirdi ve “ABD bunu unutmayacak” mesajı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’nın İsrail’e askeri sevkıyat taşıyan ABD uçaklarının hava sahasını kullanmasına izin vermediğini belirterek Paris yönetimine sert tepki gösterdi.

Trump, yaptığı açıklamada Fransa’nın, askeri malzeme taşıyan ve İsrail’e giden uçakların kendi hava sahasından geçişine izin vermediğini öne sürdü.

Fransa’nın İran’la ilgili süreçte “çok faydasız” davrandığını savunan Trump, Paris yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

ABD Başkanı, açıklamasında Fransa’nın tutumunun kayda geçirileceğini vurgulayarak, “ABD bunu hatırlayacak” ifadelerini kullandı.

Trump, şunları kaydetti:

“Fransa, askeri malzeme yüklü ve İsrail’e giden uçakların kendi hava sahasından geçmesine izin vermedi. Fransa, başarıyla ortadan kaldırılan “İran Kasabı” konusunda HİÇBİR YARDIMDA BULUNMADI! ABD bunu ASLA UNUTMAYACAK!!!”

İlgili Konular: #fransa #Donald Trump