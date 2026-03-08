Trump'tan gerilimi artıracak açıklama:

Trump, pazar günü CBS televizyonuna verdiği röportajda, “İran’da harika bir iş çıkardık. Füzeleri ve insansız hava araçlarını yok ettik, İran donanmasını batırdık. Neredeyse hiçbir şey kalmadı” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani hakkında da dikkat çeken bir değerlendirmede bulunarak, Laricani’nin “Orta Doğu’yu kontrol etmeyi planladığını, ancak sonunda teslim olduğunu ve bu nedenle tüm ülkelere taviz verdiğini” ileri sürdü.

ABD Başkanı, İran ile müzakere etmekle ilgilenmediğini de belirterek, saldırıların devam edeceğini vurguladı.

'KİMSE KALMAYABİLİR...'

Trump daha önce de savaşın, İran’da etkin bir ordu ya da yönetimde kalan bir liderlik bulunmayana kadar sürebileceğini ima etmişti.

Başkanlık uçağında gazetecilere konuşan Trump, devam eden hava saldırılarının, İran’daki olası tüm liderlerin öldürülmesi ve ordunun tamamen yok edilmesi durumunda müzakereleri anlamsız hale getirebileceğini söyledi.

Trump, “Bir noktada teslim olduk diyecek kimsenin kalacağını sanmıyorum” dedi.

İRAN: 'TESLİM OLMAYACAĞIZ!'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ülkesinin teslim olmayacağını açıkladı. Pezeşkiyan, pazar günü yaptığı açıklamada, bir gün önce Körfez ülkelerine yönelik sözlerinin “komşular arasında fitne çıkarmaya çalışan düşman tarafından çarpıtıldığını” söyledi.

İran lideri, ülkesinin komşu devletlerle 'kardeşlik ilişkileri' olduğunu vurgulayarak, “Bu, komşu ülkelerle bir anlaşmazlığımız olduğu ya da halklarını kızdırmak istediğimiz anlamına gelmez” dedi. Ancak İran’ın saldırılara karşılık vermek zorunda olduğunu da sözlerine ekledi.

DEVRİM MUHAFIZLARINDAN AÇIKLAMA

Bu arada İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail’e karşı en az altı ay sürebilecek yoğun bir savaşı sürdürebilecek kapasiteye sahip olduklarını iddia etti.

Fars haber ajansına konuşan sözcü Ali Muhammed Naini, “Silahlı kuvvetlerimiz mevcut operasyon temposuyla en az altı ay boyunca şiddetli bir savaşı sürdürebilir” dedi.

Naini ayrıca İran güçlerinin şu ana kadar bölgede 200’den fazla Amerikan ve İsrail hedefini vurduğunu ileri sürdü.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

28 Şubat’ta başlayan savaşta şu ana kadar İsrail’de 10 kişi ve en az altı ABD askeri hayatını kaybetti. ABD askerlerinin cenazelerinin cumartesi günü Delaware eyaletindeki bir hava üssüne getirildiği bildirildi.

İranlı yetkililere göre ise ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılarda binin üzerinde kişi öldü, onlarca siyasi ve askeri lider hayatını kaybetti. Ayrıca onlarca savaş gemisi ve yüzlerce füze rampasının imha edildiği öne sürüldü.

İran’ın 'maksimum kaos' stratejisi olarak tanımlanan misillemeleri ise enerji fiyatlarını yükselterek küresel ticaret ve lojistik hatlarını da olumsuz etkiledi. Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanmasıyla petrol fiyatları son yılların en yüksek seviyelerine çıktı ve küresel piyasalarda ciddi dalgalanmalar yaşandı.

Savaşın etkisi bölgeye de yayıldı. Irak’ta çeşitli silahlı gruplar ve Lübnan’da Hizbullah cephelerin açıldığını duyurarak çatışmanın daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceğinin sinyalini verdi.