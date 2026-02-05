Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trump'tan Hamaney'e: Çok endişelenmesi gerek

Trump'tan Hamaney'e: Çok endişelenmesi gerek

5.02.2026 09:50:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Trump'tan Hamaney'e: Çok endişelenmesi gerek

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin belirsizliğe girmesinin ardından, mevcut durumda İran lideri Ali Hamaney'in "çok endişelenmesi gerektiğini" belirtti.

ABD Başkanı Trump, NBC News kanalına verdiği röportajda, İran'la müzakereler konusunda açıklamalarda bulundu.

Trump, müzakerelerin nerede yapılacağı konusunda ortaya çıkan belirsizliğe ilişkin soruları yanıtlarken "Onun (Hamaney'in) çok endişelenmesi gerek. Evet, endişelenmesi gerek. Bildiğiniz gibi onlar bizimle müzakere ediyorlar" dedi.

İranlı protestocularla ilgili bir soruya ise ABD Başkanı Trump, "Göstericilerin arkasındayız" cevabını verdi.

Trump, "O ülke (İran) şu anda bizim yüzümüzden karışıklık içinde. Oraya girdik, nükleer programlarını yok ettik. Orta Doğu'da barış sağlandı. Eğer nükleer programlarını yok etmeseydim Orta Doğu'da barış olmazdı çünkü Arap ülkeleri bunu asla yapamazdı. İran'dan çok korkuyorlardı" değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Konular: #İran #Donald Trump