Trump’tan ‘Hamaney’e ilişkin son dakika açıklaması: ‘Tarihteki en kötü insanlardan biriydi…’

Trump paylaşımında, Hamaney’in ABD istihbaratı ve “son derece gelişmiş takip sistemlerinden kaçamadığını” öne sürerek İsrail ile yakın iş birliği içinde hareket ettiklerini belirtti. Hamaney’le birlikte “diğer liderlerin” de öldürüldüğünü iddia eden Trump, operasyonların süreceği mesajını verdi.

Trump’ın açıklaması şöyle oldu:

“Hamaney, tarihteki en kötü insanlardan biriydi, öldü. Bu, yalnızca İran halkı için değil, aynı zamanda Büyük Amerikalılar ve dünyanın birçok ülkesinden, Hamaney ve onun kana susamış ÇETESİ tarafından öldürülen ya da sakat bırakılan insanlar için de gelen bir Adalet’tir.

İstihbaratımızdan ve Son Derece Gelişmiş Takip Sistemlerimizden kaçamadı ve İsrail ile yakın çalıştığımızda, ne onun ne de onunla birlikte öldürülen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu.

Bu, İran halkının ülkelerini geri alması için tek ve en büyük fırsattır. Devrim Muhafızları, Ordu ve diğer Güvenlik ve Polis Güçlerinden birçok personelin artık savaşmak istemediğini ve bizden ‘dokunulmazlık’ almak istediklerini duyuyoruz. Dün gece söylediğim gibi: “Ancak şimdi alabilirler, sonra denerlerse alacakları tek şey ölüm olacak!”

Umarım, Devrim Muhafızları ve Polis, İranlı Vatanseverlerle barışçıl bir şekilde birleşir ve ülkelerini hak ettiği Büyüklüğe geri döndürmek için tek bir birim olarak birlikte çalışırlar. Bu sürecin yakında başlaması gerekir; zira mesele yalnızca Hamaney’in ölümü değil, ülke sadece bir gün içinde büyük ölçüde yıkılmış, hatta adeta yok edilmiştir.

Ancak ağır ve nokta atışı bombardıman, ORTA DOĞU VE TÜM DÜNYADA BARIŞ hedefine ulaşıncaya dek, hafta boyunca ya da gerekli olduğu sürece kesintisiz şekilde devam edecektir.

Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.

Başkan DONALD J. TRUMP”