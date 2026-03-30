Trump’tan İran’a açık tehdit: Altyapıyı yok ederiz

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada İran’a yönelik sert mesajlar verdi. Trump, anlaşma sağlanamaması halinde İran’ın enerji altyapısını hedef alacaklarını söyledi.

Trump, ABD’nin İran’da “daha makul” olarak nitelendirdiği yeni bir yönetimle askeri operasyonların sona erdirilmesine yönelik görüşmeler yürüttüğünü belirtti.

Görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini ifade eden Trump, kısa sürede bir anlaşmaya varılmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı, anlaşma sağlanamaması ve Hürmüz Boğazı’nın derhal açılmaması durumunda askeri operasyonların sertleşeceğini vurguladı.

Trump, bu durumda İran’daki elektrik üretim tesisleri, petrol sahaları ve Hark Adası’nın hedef alınacağını söyledi. Ayrıca deniz suyu arıtma tesislerinin de vurulabileceğini ifade etti.

Açıklamasında geçmişte ABD askerlerine yönelik saldırılara da atıfta bulunan Trump, olası bir operasyonun “misilleme” niteliği taşıyacağını belirtti.