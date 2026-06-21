Trump’tan İran’a Hürmüz Boğazı tehdidi: Boğazı kapatırsanız ülkeniz kalmaz

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e yaptığı açıklamada İran’a Hürmüz Boğazı üzerinden sert uyarılarda bulundu.

Trump, ABD’nin gelecekte Hürmüz Boğazı’nda “koruyucu güç” rolü üstlenebileceğini belirterek, gerekirse boğazı kontrol altına alabileceklerini ve geçişlerden ücret toplayabileceklerini ifade etti.

Trump, İranlı yetkililerle yaptığı görüşmede Hürmüz Boğazı’nın kapatılması halinde çok sert karşılık vereceklerini söylediğini aktardı.

Trump, “Hürmüz Boğazı’nı kapatırsanız ülkeniz kalmaz” dedi. Trump, İran’ın anlaşmaya yanaşmaması halinde ABD’nin bölgedeki tutumunu sertleştireceği mesajını verdi.

Trump, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda güvenliği sağlayan ülke konumuna gelmesi halinde bu rolün karşılıksız olmayabileceğini söyledi.

ABD Başkanı, görüşmelerin başarısız olması durumunda boğazdan geçen petrol sevkiyatlarından pay alınabileceğini ve geçiş ücreti uygulanabileceğini dile getirdi.

Trump, bu yaklaşımı ABD’nin Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu için “koruyucu melek” rolü üstlenmesi olarak nitelendirdi.

‘60 GÜNLÜK SEÇENEĞİM VAR’

İran ile varılan mutabakata da değinen Trump, anlaşma kapsamında 60 günlük bir sürecin bulunduğunu belirtti.

Trump, “60 günlük seçeneğim var. Bu süreden sonra ne istersem yapabilirim” sözleriyle, müzakerelerin başarısız olması halinde askeri ve ekonomik baskının yeniden gündeme gelebileceğini ima etti.

Trump, Lübnan’daki gelişmelere ilişkin de İsrail’i eleştirdi. İsrail’in Hizbullah’ı etkisiz hale getirememesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Trump, İsrail’in operasyonlarda “binaları yıkmadan hiçbir şey yapamadığını” savundu.

ABD Başkanı, İran’a da Lübnan’daki desteklediği güçleri durdurma çağrısında bulundu.

Gazze’ye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, Hamas’ın şu aşamada “çok fazla sorun çıkarmadığını” savunarak, asıl odağın İran olması gerektiğini söyledi.

Trump, “İran meselesi çözüldüğünde diğer birçok şeyin de yerine oturacağını” belirtti.