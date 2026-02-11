Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma sağlanamazsa, çok sert önlem alırız

Trump, İsrail medyasına verdiği röportajlarda, İran ile bir anlaşma sağlanamazsa ABD'nin "çok sert bir önlem" almak zorunda kalacağını belirtti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Trump'ın 10 Şubat Salı günü verdiği ve internet üzerinden yayınlanan bir röportajda, "Ya bir anlaşmaya varırız ya da çok sert bir önlem almak zorunda kalırız" dediğini aktardı.

Trump bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul edecek.

Netanyahu, Washington gezisi öncesi yaptığı son açıklamada Umman'da gerçekleşen son ABD-İran görüşmelerinin Trump ile yapacağı görüşmede öncelikli konular arasında yer alacağını söyledi.

Umman geçen hafta ABD ve İran arasında görüşmelere arabuluculuk yapmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei, bu görüşmelerin Tahran'ın Washington'un ciddiyetini ölçmesine olanak tanıdığını ve diplomasinin devam etmesi için yeterli konsensüs sağlandığını söyledi.

BBC Farsça Servisi, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin, Netanyahu'nun Trump ile görüşmesi hakkındaki son açıklamalarına yanıt olarak X'te şunları yazdığını aktardı:

"Amerikalılar akıllı bir karar vermeli ve Netanyahu'nun siyasi bir gösteri yapmasına, onlara nükleer müzakerelerin çerçevesini öğretmek istediğini ima etmesine izin vermemeli."

Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı yetkililer, Trump'ın Ortadoğu'ya gönderme olasılığı olan gemilerin Asya'daki USS George Washington ve ABD'nin doğu kıyısındaki USS George H.W. Bush olabileceğini ancak her ikisinin de bölgeden en az bir hafta uzaklıkta olduklarını söyledi.

Reuters, Pentagon'un Karayipler'den Ford uçak gemisini de gönderebileceğini aktardı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei, "Görüşmelerin ardından, diplomatik süreci devam ettirmek için bir anlayış ve uzlaşma olduğunu hissettik" dedi.

Baghaei, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hameney'in danışmanı da olan Ali Laricani'nin Salı günü Umman'a yaptığı gezinin önceden planlanmış olduğunu ve Laricani'nin daha sonra da birçok Orta Doğu krizinde arabuluculuk yapmış olan Katar'a gideceğini söyledi.