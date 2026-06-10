Trump'tan 'Erdoğan-İsrail' sorusuna yanıt: 'Ben başkanken olmaz'

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 'İran'a saldırmaya devam edecek misiniz?' sorusunu yanıtladı.

Trump "Onlara saldıracağız, hem de çok sert bir şekilde" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere sürecine ilişkin "Gerçekten anlaşmaya çok yakındık ama bizi oyalamaya devam ediyorlar, bizi enayi yerine koyup kandırıyorlar" diye konuştu.

TRUMP'A 'ERDOĞAN' SORUSU: 'BEN BAŞKANKEN OLMAZ'

İsrailli gazeteci Trump'a “Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’i tehdit etmeyi sürdürüyor. Sizce İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma çıkma ihtimali var mı? Ayrıca Türkiye’ye F-35 satacak mısınız?” sorusunu sordu.

Trump ise şu cevabı verdi:

“Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim. Bunu söylememem gerekiyor çünkü basın hemen ‘Erdoğan’ı seviyor’ diyecek. Ama o olağanüstü bir lider ve güçlü bir insan, çok güçlü bir insan.

Böyle bir şey duymadım. Eğer duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum. Türkiye ile böyle bir şeyin yaşanacağını sanmıyorum; en azından ben başkanken olmaz. Çünkü o bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum.

Bunun ötesinde, aramızda iyi bir dostluk var."