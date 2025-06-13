Trump'tan İran'a tehdit dolu mesajlar: Hepsi öldü, daha kötüsü geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında Tahran yönetimine mesajında tansiyonu artıran ifadeler kullandı.

İran’a “defalarca anlaşma fırsatı verdiklerini” söyleyen Trump, “Uyardım: Sizin beklediğinizden daha kötü olacak dedim. Ve öyle de oldu” dedi.

İsrail’in elindeki ABD üretimi gelişmiş silahlara vurgu yapan Trump, “ABD dünyanın en güçlü ve en öldürücü silahlarını yapar. İsrail’in elinde bu silahlardan çok var, daha fazlası da yolda” ifadelerini kullandı.





“ANLAŞMA HALA MÜMKÜN AMA ZAMAN DARALIYOR”

Açıklamasında İran’daki bazı sertlik yanlısı siyasetçilere de doğrudan mesaj veren Trump, “Sert konuşuyorlardı, şimdi hepsi öldü” diyerek doğrudan saldırılarda öldürülen İranlı üst düzey isimlere gönderme yaptı.

Buna rağmen Trump, İran’a hâlâ bir çıkış yolu sunduğunu iddia etti:

“Çok büyük yıkım oldu ama yeni saldırılar hâlâ durdurulabilir. İran şimdi harekete geçmeli ve imparatorluğunun geriye kalanını kurtarmalı. Artık ölüm ve yıkım istemiyoruz. Harekete geçin. Hemen. Çok geç olmadan.”