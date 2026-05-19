Trump’tan İran açıklaması: Bir büyük darbe daha indirmemiz gerekebilir

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Washington ile Tahran arasında diplomasi trafiği sürerken Trump, askeri seçeneğin tamamen gündemden çıkmadığı mesajını verdi.

İran’a yönelik yeni bir saldırı ihtimaline ilişkin konuşan Trump, “Onlara bir büyük darbe daha indirmemiz gerekebilir. Henüz emin değilim” ifadelerini kullandı.

Trump, İran’a yeni bir saldırı düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin kararın kısa sürede netleşeceğini belirtti.

ABD Başkanı, “Çok yakında öğreneceksiniz” diyerek, Washington’ın İran konusunda hem diplomatik hem de askeri seçenekleri masada tuttuğunu ima etti.

“BİR SAAT UZAKLIKTAYDIK”

Bir gazetecinin, “Dün İran’ı vurmaya ne kadar yakındınız?” sorusunu yanıtlayan Trump, “Bir saat uzaklıktaydım” dedi.

Trump, bir gün önce kendisine gelen telefon üzerine saldırının ertelendiğini belirterek, “Bana, ‘Efendim, bekleyebilir misiniz? Anlaşmaya yakın olduğumuzu düşünüyoruz’ denildi. Bu sorun değil” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklamasına göre ABD, İran’la yürütülen temaslarda bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek için saldırı planını beklemeye aldı.

ABD Başkanı, daha önce de Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin kendisini arayarak İran’la görüşmelerde ilerleme sağlandığını aktardığını söylemişti.

Trump, İran’la yürütülen süreçte nükleer meselenin merkezde yer aldığını belirtti.

ABD Başkanı, “Nükleer tozu almak önemli; belki de her şeyden çok psikolojik olarak” ifadesini kullandı.