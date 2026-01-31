Trump’tan İran açıklaması: ‘Bölgedeki müttefiklere İran'la ilgili planlarımızı açıklayamayız’

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’da ABD ile İran arasında artan gerilime ilişkin Fox News kanalına açıklamalarda bulundu. Trump, ABD’nin İran’la temas halinde olduğunu belirtirken, Washington’un bölgeye yönelik planlarını açıklamayacağını vurguladı.

Trump, ABD’nin stratejik planlarının gizli tutulduğunu belirterek, “Planımızı açıklayamayız. Eğer (bölgedeki müttefiklere) onlara planı söyleseydim, bu planı size söylemek kadar kötü, hatta muhtemelen daha da vahim olurdu” dedi.

İran’la görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Trump, planın temelinde temasların yer aldığını söyledi. ABD Başkanı, sürecin sonucuna ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

“Ama bakın, plan şu ki; İran bizimle konuşuyor. Bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız. Aksi takdirde neler olacağını göreceğiz.”

Trump, açıklamasında bölgedeki askeri hareketliliğe de dikkat çekti. ABD’nin Orta Doğu’ya doğru büyük bir askeri güç sevk ettiğini belirten Trump, gönderilen donanmanın daha önce Venezuela’ya konuşlandırılan güçten daha büyük olduğunu söyledi.

“Oraya doğru giden büyük bir filomuz var; Venezuela'da sahip olduğumuzdan daha da büyük.”