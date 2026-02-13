Trump'tan İran açıklaması: ‘Önümüzdeki ay bir anlaşma sağlanabilir; sağlanamazsa İran için travmatik olur’

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, İran'la müzakerelere ilişkin başlıkları ve güncel durumu değerlendirdi. İran'la bir anlaşmaya varmak istediklerini ve bu konuya ilişkin güncel durumu İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile de değerlendirdiklerini aktaran Trump, sürecin nereye gittiğini görmek istediğini vurguladı. Trump, "İran’la bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde onlar için çok travmatik olacak, bunun olmasını istemiyorum, onlarla bir anlaşma yapmalıyız" dedi.

Tahran'la görüşme takviminin ne kadar süreceğine ilişkin bir soruya da yanıt veren Trump, İranlılarla istediği kadar görüşebileceğini, sürecin gelecek ay içinde de devam edebileceğini ve kararın kendisine ait olduğunu kaydetti.

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI İÇİN MİLYARLARCA DOLARLIK FİNANSMAN AÇIKLAYACAK

Öte yandan NTV'nin Reuters'a dayandırdığı habere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Kurulu'nu 19 Şubat'ta toplamaya hazırladığı iddia edildi. Reuters haber ajansının ABD'li yetkililere dayandırarak hazırladığı haberde Donald Trump'ın çağrısıyla bazı devlet liderleri dahil en az 20 ülke heyetinin toplantıda yer alacağı belirtildi. Haberde ayrıca Trump'ın Gazze'nin yeniden inşası için milyarlarca dolarlık finansman açıklayacağı öne sürüldü.