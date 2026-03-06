Trump’tan İran Devrim Muhafızları’na tehdit: Çekilin ya da ölün

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada İranlı diplomatlara doğrudan çağrıda bulundu.

Trump, dünya genelindeki İran büyükelçiliklerinde görev yapan diplomatların görevlerinden ayrılarak başka ülkelere sığınmalarını istedi.

Trump, İran Devrim Muhafızları komutanlarına da çağrı yaparak görevlerinden çekilmeleri halinde tam dokunulmazlık sağlayabileceklerini söyledi.

Ancak bu çağrıya uymayan komutanların öldürülebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, İsrail’e de destek vererek İsrail ordusunun İran’a karşı yürüttüğü operasyonları övdü.

“Harika İsrailli ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Düşmanı planlanandan daha hızlı ve daha önce görülmemiş düzeyde yok ediyorlar” diyen Trump, İran’ın askeri kapasitesinin hızla zayıflatıldığını öne sürdü.

Trump ayrıca İran’ın hava kuvvetlerinin ve hava savunma sistemlerinin artık kalmadığını iddia etti.

KÜBA MESAJI

Trump konuşmasının bir bölümünde Küba’ya da değindi.

Önceliklerinin İran’la yaşanan çatışma olduğunu söyleyen Trump, daha sonra Küba’ya yeniden odaklanabileceklerini ifade etti.

“Önce bunu bitirmek istiyoruz, sonra Küba meselesi sadece zaman meselesi olacak” diyen Trump, ABD yetkililerinin yeniden Küba’ya gidebileceğini söyledi.

Trump, “Orada kalmak için değil. Çok güzel yaparsak kalmak isteyebiliriz. Ama bazı insanlar Küba’yı çok seviyor” ifadelerini kullandı.