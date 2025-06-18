Trump’tan İran mesajı: Belki yaparım, belki yapmam

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, gazetecilerin İran’ın nükleer tesislerinin hedef alınıp alınmayacağına ilişkin sorularına yanıt vermekten kaçındı.

Ancak söylemlerindeki belirsizlik ve ima ettiği diplomatik temaslar dikkat çekti.

Trump, doğrudan bir yanıt vermeyerek, kendine özgü bir üslupla gazetecilere yüklendi:

“Bu soruya ciddi ciddi cevap vereceğimi mi düşünüyorsunuz? ‘Sayın başkan, İran’ın nükleer tesislerini vuracak mısınız, ne zaman vuracaksınız?’ Siz bunu ciddiye alıyor musunuz? Ben yapabilir miyim? Evet. Yapmayabilir miyim? Evet. Kimse ne yapacağımı bilemez.”

Trump, İran’ın kendisiyle müzakere etmek istediğini de ileri sürdü:

“İran şu anda çok zor durumda. Ve müzakere etmek istiyorlar. Ama ben de şunu soruyorum: Bu kadar ölüm ve yıkımdan önce neden benimle masaya oturmadınız? İnsanlara hep şunu söyledim: Neden iki hafta önce gelmediniz?”

Trump ayrıca, İran’ın doğrudan Beyaz Saray’a gelme teklifinde bile bulunduğunu iddia ederek, “Beyaz Saray’a bile gelmeyi teklif ettiler” dedi.

“İRAN ARTIK ZORBALIK YAPAMIYOR”

Trump, İran rejiminin uzun yıllardır "Amerika’ya, İsrail’e ve hoşlanmadıkları herkese ölüm" çağrısı yaptığını belirterek şunları söyledi:

“Onlar okul bahçesinin zorbasıydı. Ama artık öyle değiller. Fakat ne olacağını göreceğiz.”

Trump konuşmasının sonunda sürecin hâlâ belirsizliğini koruduğunu şu sözlerle vurguladı:

“Hiçbir şey bitmiş değil. Savaş karmaşık bir şeydir. Henüz hiçbir şey kazanmadık ama kesinlikle büyük ilerleme kaydettik. Önümüzdeki hafta çok önemli olacak… Belki daha bile kısa sürede.”