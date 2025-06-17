Trump’tan ‘İran’ mesajı: 'Çok geç olmadan masaya oturmalılar'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin İsrail’e güçlü destek verdiğini belirterek, “İran konuşmak istiyor ama bunu daha önce yapmalıydılar. Bu her iki taraf için de acı verici. İran bu savaşı kazanamıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar” diye konuştu.



ABD Başkanı Trump, Kanada’nın Alberta bölgesinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi’nin ilk gününde Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya gelirken, basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, ABD’nin İsrail’i her zaman desteklediğini ve bu desteğe devam edeceklerini kaydederek, “Uzun süredir İsrail’i güçlü bir şekilde destekliyoruz ve İsrail şu anda çok iyi durumda” değerlendirmesini yaptı.

ABD’nin İsrail ile İran arasındaki “savaşa” askeri olarak müdahil olup olmadığı ile ilgili bir soruya ise “Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum” yanıtını verdi.

"İRAN'A 60 GÜN SÜRE VERDİM AMA ONLAR 'HAYIR' DEDİ, 61. GÜNDE NE OLDUĞUNU GÖRDÜNÜZ”

Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesinin ardından da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İran yönetimini nükleer silahlar konusunda bir kez daha uyarmak istediğini belirterek, "İran'da nükleer silah görmek istemiyorum ve bunun gerçekleşmesi için gerekli adımları atıyoruz" dedi.

İran'la nükleer müzakerelerde Tahran'a 60 gün süre verdiğini, ancak bu ülkenin bu süre zarfında anlaşmaya yanaşmadığını savunan Trump, "İran'a 60 gün süre verdim ama onlar 'Hayır' dedi. 61. günde ne olduğunu gördünüz" değerlendirmesini yaptı.

Trump, İran'ın yeniden müzakere masasına döneceğine inancını dile getirerek, İran'ın nükleer bir anlaşma yapmak istediğini düşündüğünü belirtti.

"İran'ın bunu imzalamaması aptalca; anlaşmayı imzalamalıydılar" diye konuşan Trump, İsrail'in "çok iyi durumda" olduğunu söyledi.