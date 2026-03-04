Trump’tan İran operasyonu açıklaması: 10 üzerinden 15’lik başarı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında İran’a yönelik yürütülen askeri operasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, savaşın gidişatını değerlendirirken operasyonun ABD açısından son derece başarılı olduğunu savundu.

Trump, çatışmanın başarısının sorulması üzerine, “Birisi bana 10 üzerinden kaç verirsiniz diye sordu. Ben de yaklaşık 15 dedim” ifadelerini kullandı.

Trump, ABD’nin saldırı düzenlememesi halinde İran’ın kısa sürede nükleer silaha sahip olabileceğini iddia etti.

“Eğer iki hafta içinde vurmasaydık, İran’ın nükleer silahı olacaktı” diyen Trump, askeri operasyonun bu tehdidi ortadan kaldırmak için gerçekleştirildiğini söyledi.

“BÜYÜK BİR ASKERİ GÜÇ GÖSTERİSİ”

ABD Başkanı, yürütülen operasyonu “büyük bir askeri güç gösterisi” olarak nitelendirdi. Trump, ABD’nin ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü operasyonun güçlü bir konumda olduğunu savundu.

“Şu anda çok iyi durumdayız. Bu büyük bir askeri güç gösterisi” ifadelerini kullanan Trump, İran’ın füze kapasitesinin de önemli ölçüde hedef alındığını belirtti.

Trump ayrıca, önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan İran nükleer anlaşmasını hedef aldı.

Trump, söz konusu anlaşmadan çekilme kararının doğru olduğunu savunarak, aksi halde İran’ın bugün nükleer silaha çok daha yakın olacağını ileri sürdü.

“47 YILDIR BASKI ALTINDAYDIK”

Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmesinde, ABD’nin uzun yıllardır İran karşısında geri planda kaldığını öne sürdü.

“47 yıl boyunca bizi itip kakmalarına izin verdik. Buna izin vermemeliydik” diyen Trump, İran’ın füze kapasitesinin hedef alınmaya devam ettiğini söyledi.

Trump, operasyonların sürdüğünü belirterek ABD’nin İran karşısında “çok güçlü bir konumda” olduğunu savundu.