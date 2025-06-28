Trump’tan ‘İran’ ve ‘Gazze’ açıklamaları: Gazze’de ateşkes, İran’a yeniden saldırı ihtimallerinden bahsetti

Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenleyen Trump, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başlaması durumunda askeri seçenekleri değerlendireceklerini söyledi. Trump, “Elbette, hiç şüphesiz, kesinlikle – inanılmaz olmalı,” ifadelerini kullandı.



Geçtiğimiz hafta İran’ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırıları hatırlatan Trump, İran’ın yakın gelecekte nükleer programına devam etmesini beklemediğini belirtti. “Şu anda düşündükleri son şey nükleer. Ne düşündüklerini biliyor musunuz? Yarını düşünüyorlar, yaşamaya çalışıyorlar,” dedi.

Trump ayrıca İran’ın saldırılar öncesinde zenginleştirilmiş uranyumu tesislerden taşımadığına dair önceki iddiasını tekrarlayarak, “Nükleere bir trilyon dolardan fazla harcadılar ama hiçbir zaman bir araya gelemediler,” şeklinde konuştu.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASINDAN VAZGEÇTİ

Trump, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in zafer açıklamasına tepki göstererek İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesi planlarını iptal ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, "Son birkaç gündür yaptırımların ve diğer şeylerin kaldırılması için çalışıyordum. Ama hayır, bunun yerine öfke, nefret ve tiksinti dolu bir açıklamayla karşılaştım. Bu yüzden tüm çalışmaları derhal durdurdum," ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE ATEŞKES AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, Gazze Şeridi’nde önümüzdeki hafta ateşkes sağlanabileceğini söyledi. Oval Ofis’te gazetecilere konuşan Trump, ateşkes ve rehine anlaşması için çalışan taraflarla temas halinde olduğunu belirtti.

“Gazze’de korkunç bir durum yaşanıyor… ve biz o bölgeye çok miktarda para ve yiyecek sağlıyoruz çünkü mecburuz,” diyen Trump, Gazze İnsani Yardım Vakfı’na (GHF) 30 milyon dolarlık bağışta bulunduklarını açıkladı.

Trump, gönderilen yardımların bir kısmının kötü niyetli kişilerce çalındığını, ancak GHF’nin yeni sistemleri sayesinde bu durumun büyük ölçüde önlendiğini ifade etti.



