Trump’tan Japonya’nın ilk kadın başbakanına: Büyük bir lider olacaksın

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’nın ilk kadın başbakanı Sanae Takaichi ile Tokyo’da bir araya geldi. Trump, Takaichi’nin askeri harcamaları artırma vaadini memnuniyetle karşıladı ve iki ülke arasında ticaret ve kritik madenler alanında anlaşmalar imzalandı.

Taraflar, enerji, yapay zekâ ve stratejik mineraller alanlarında toplam 400 milyar dolara kadar yatırım hedefleyen projeleri görüştü.

Tokyo hükümeti, Trump yönetiminin uyguladığı ağır ithalat vergilerinden muafiyet sağlamak amacıyla daha önce 550 milyar dolarlık ABD yatırımı, kredi ve garanti taahhüdünde bulunmuştu.

Takaichi, Trump’ın Japonya’dan savunma harcamalarını artırma yönündeki olası taleplerini dengelemek için, ülkenin savunma bütçesini GSYH’nin yüzde 2’sine çıkarma planını hızlandıracağını açıkladı.

Trump, görüşmede “Shinzo’dan ve diğerlerinden bildiğim kadarıyla, sen büyük başbakanlardan biri olacaksın” dedi ve Takaichi’yi “ülkesinin ilk kadın başbakanı olduğu için” kutladı.

ABE'NİN MİRASIYLA BAĞ KURDU

Toplantı sırasında Takaichi, Trump’ın yakın dostu ve eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin anısını sıkça andı.

Abe’ye ait bir golf sopasını cam içinde Trump’a hediye eden Takaichi, ayrıca Japon golfçü Hideki Matsuyama’nın imzaladığı bir golf çantası ve altın varaklı golf topu sundu.

Abe, 2022’de suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Trump ile dostluğu, 2016’daki ABD seçimlerinin ardından başlayan ve iki liderin birlikte golf oynadığı pek çok buluşmayla gelişmişti.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ANLAŞMASI İMZALANDI

İki lider, nadir toprak elementleri ve stratejik madenlerin tedarikini güçlendirmeyi amaçlayan bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma, Çin’in elektronik bileşenlerdeki hâkimiyetini azaltma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Trump, Japonya’nın ABD savunma sanayisinden daha fazla silah almasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Takaichi ise Trump’ın Kamboçya–Tayland ve İsrail–Filistin ateşkeslerinde oynadığı rolü “benzeri görülmemiş bir diplomatik başarı” olarak nitelendirdi.

Trump, görüşme sonrası Kuzey Kore tarafından 1960’larda ve 1970’lerde kaçırılan Japon vatandaşlarının aileleriyle de bir araya geldi.

“ABD bu konuda Japonya’nın yanındadır, sonuna kadar destek vereceğiz” diyen Trump, Asya turu sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la görüşmeye açık olduğunu da dile getirdi.

SAVUNMA ÜSSÜNDE ORTAK MESAJ

Trump ve Takaichi, daha sonra başkent yakınlarındaki Yokosuka’daki George Washington uçak gemisine birlikte gitti.

6 bin ABD askerinin önünde konuşan Trump, “Bu kadın bir kazanan” diyerek Takaichi’ye övgüde bulundu. Japonya Başbakanı da “Ülkemizi ve bölgemizi koruyan güçlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Japonya’nın uzun süredir beklediği F-35 savaş uçakları için ABD yapımı füzelerin teslimatının bu hafta başlayacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, çarşamba günü Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi ile görüşecek.

Trump, Tokyo’daki temaslarının ardından Güney Kore’ye geçerek Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile bir araya gelecek ve Perşembe günü Çin lideri Şi Cinping ile ticaret ateşkesi anlaşması üzerinde görüşmeler yapacak.