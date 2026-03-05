Trump’tan kabinede kritik değişiklik: İç Güvenlik Bakanı görevden alındı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada İç Güvenlik Bakanlığı’nda (Department of Homeland Security - DHS) görev değişikliğine gidileceğini duyurdu.

Trump, Oklahoma eyaletinden Cumhuriyetçi Senatör Markwayne Mullin’in 31 Mart 2026 itibarıyla ABD İç Güvenlik Bakanı olarak göreve başlayacağını açıkladı.

Trump paylaşımında, “Oklahoma’nın büyük eyaletinden son derece saygın ABD Senatörü Markwayne Mullin’in 31 Mart 2026’dan itibaren Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanı olacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca mevcut İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in yeni bir göreve atanacağını belirtti.

Buna göre Noem, ABD’nin Batı Yarımküre’de duyuracağı yeni güvenlik girişimi olan “The Shield of the Americas” kapsamında özel temsilci olarak görev yapacak.

Trump yönetimi, söz konusu güvenlik girişiminin ayrıntılarının Florida’nın Doral kentinde cumartesi günü yapılacak bir etkinlikte açıklanacağını bildirdi.

“The Shield of the Americas” adlı girişimin, Batı Yarımküre’de güvenlik iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.