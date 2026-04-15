Trump'tan kritik İran mesajı: Görüşmeler yakında yeniden başlayabilir, anlaşmayla sonuçlanabilir

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran’la yürütülen temasların yeniden başlayabileceğini belirterek, sürecin bir anlaşmayla sonuçlanacağına inandığını ifade etti.

Fox Business kanalına verdiği röportajda Trump, “İranlılar akıllıca davranırsa her şey hızlı bir şekilde sona erer... Bir anlaşma yapacaklar” ifadelerini kullandı.

Trump, bir gün önce yaptığı açıklamada ise önümüzdeki iki gün içinde İran’la yeni bir müzakere turunun gerçekleştirilebileceğini dile getirmişti.

YENİ TUR İÇİN TARİH BELİRSİZ

ABD ve İranlı yetkililer, ikinci tur görüşmeler için henüz kesin bir tarih belirlenmediğini açıkladı.

Amerikan kaynakları, yeni turda ABD heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance’in başkanlık edebileceğini öne sürdü. Heyette ayrıca özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın da yer almasının beklendiği belirtildi.

Hatırlanacağı üzere, ABD ile İran arasında Islamabad’da cumartesi günü gerçekleştirilen ilk doğrudan görüşmelerde;

uranyum zenginleştirme,

bölgesel vekil güçlere destek,

İran’ın füze programı

gibi temel başlıklarda uzlaşma sağlanamamıştı.

URANYUM ZENGİNLEŞTİRME

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı, uranyum zenginleştirme hakkının 'tartışmaya kapalı' olduğunu vurgularken, zenginleştirme seviyesinin ise müzakerelere açık olabileceğini bildirdi. Açıklama, ABD ile dolaylı temasların sürdüğü ve yeni müzakere ihtimalinin gündemde olduğu bir dönemde geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Tahran’ın sivil nükleer enerjiye erişim hakkının 'ne baskıyla ne de savaşla elinden alınamayacağını' söyledi.

Bekayi, “Zenginleştirmenin seviyesi ve türü konusunda her zaman bunun müzakere edilebilir olduğunu söyledik. Ancak İran’ın ihtiyaçları doğrultusunda zenginleştirmeye devam etme hakkı tartışmaya kapalıdır” ifadelerini kullandı.

"ABD İLE TEMASLAR SÜRÜYOR..."

İranlı yetkili, hafta sonu yapılan görüşmelerden sonuç alınamamasına rağmen ABD ile temasların sürdüğünü belirtti.

Bekayi, “Pazar günü İran heyetinin Tahran’a dönmesinden bu yana Pakistan üzerinden birçok mesaj alışverişi yapıldı” dedi.

Ayrıca bugün, görüşmelerin devamı kapsamında bir Pakistan heyetinin İran’ı ziyaret etmesinin 'yüksek ihtimal' olduğunu ifade etti.