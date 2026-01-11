Trump’tan Küba’ya ültimatom: Petrol de para da yok

ABD Başkanı Donald Trump, Küba’ya yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Trump, ada ülkesine artık petrol ya da mali destek sağlanmayacağını belirterek, Havana yönetimini ABD ile bir anlaşma yapmaya çağırdı.

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Küba’ya artık petrol ya da para gitmeyecek – sıfır! Çok geç olmadan bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum.”

ABD Başkanı, Küba’nın uzun yıllar boyunca Venezuela’dan gelen petrol ve mali destekle ayakta kaldığını savundu.

Trump, paylaşımında, “Küba, uzun yıllar Venezuela’dan gelen büyük miktarda petrol ve parayla yaşadı” ifadelerine yer verdi.

Trump’ın açıklamaları, Washington ile Havana arasındaki ilişkilerde yeni bir gerilim başlığı olarak değerlendirilirken, Küba yönetiminden henüz konuya ilişkin resmi bir yanıt gelmedi.