Trump'tan küstah açıklama: “İran’ı yönetmek için üç çok iyi adayım var...”

Trump, New York Times gazetesine verdiği demeçte, İran’ı yönetmek için 'üç çok iyi aday' bulunduğunu söyledi, ancak isim vermedi. “Şimdi açıklamayacağım. Önce işi bitirelim” ifadelerini kullandı.

Florida’daki Mar-a-Lago’dan yayımladığı görüntülü mesajda konuşan Trump, İran’a yönelik askeri operasyonun ABD’nin uzun vadeli güvenliği için gerekli olduğunu savundu. Üç Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini doğrulayan Trump, kayıpların artabileceği uyarısında bulundu.

Trump, sözlerine şöyle devam etti:

Ne yazık ki bu iş bitmeden önce daha fazla kayıp olabilir. Ama Amerika onların intikamını alacak ve medeniyete karşı savaş açan teröristlere en ağır darbeyi indirecek...

Trump, cumartesi günü başlayan İran savaşından bu yana ulusa doğrudan seslenmedi; ancak iki video mesaj yayımladı, Truth Social platformunda İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürüldüğünü duyurdu ve basına telefonla çeşitli demeçler verdi. Florida’dan Washington’a dönüşü sırasında başkanlık uçağında gazetecilere açıklama yapmadı.

KONGRE BİLGİLENDİRİLECEK

Beyaz Saray, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Savaş Bakanı Pete Hegseth’in salı günü Kongre’de milletvekillerine İran’a yönelik operasyonun seyri hakkında bilgi vereceğini duyurdu.

Trump, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada operasyonun dört hafta veya daha kısa sürede tamamlanmasını beklediğini söyledi. “İran büyük bir ülke. Bu nedenle dört hafta ya da daha kısa sürebilir” dedi.

Fox News’e verdiği bir başka röportajda ise “Başardıklarımıza kimse inanamıyor. Tek seferde 48 lideri etkisiz hale getirdik. Her şey çok hızlı ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Pentagon’un İran operasyonunda üç Amerikan askerinin öldüğünü açıklamasının ardından NBC’ye konuşan Trump, “Üç kaybımız var. Daha fazlasını bekliyoruz. Ancak sonunda dünya için büyük bir sonuç elde edilecek” dedi.

"İRAN'LA GÖRÜŞECEĞİM"

Trump, Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda dokuz İran askeri gemisinin 'imha edilip batırıldığını' öne sürdü. “Kalanları da hedef alacağız. Yakında onlar da denizin dibinde olacak. Bir başka saldırıda donanmalarının karargâhını büyük ölçüde yok ettik” dedi.

Alaycı bir ifadeyle “Bunun dışında donanmaları gayet iyi durumda!” diye yazdı.

Trump, İranlı liderlerle görüşeceğini de açıkladı ancak tarih vermedi. The Atlantic dergisine verdiği demeçte, “Konuşmak istiyorlar ve ben de kabul ettim. Daha önce yapmaları gerekirdi ama çoğu artık hayatta değil” dedi.