Trump’tan Maduro’ya açık tehdit: Günleri sayılı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro için “Günleri sayılı” ifadesini kullandı.

Trump, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri bir müdahalesini de ihtimaller dışında bırakmadı.

Trump, Politico’ya verdiği kapsamlı röportajda, Venezuela’ya karşı olası bir Amerikan kara harekâtını açıkça reddetmedi.

ABD’ye yönelik yasa dışı uyuşturucu trafiğiyle mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Trump, bu kapsamda her seçeneğin değerlendirildiğini ima etti.

Trump’ın aylardır Venezuela’ya yönelik kara saldırısı fikrini zaman zaman gündeme getirdiği belirtiliyor.

Bu süreçte ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Pentagon’un, denizde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen hedeflere yönelik 20’den fazla operasyon gerçekleştirdiği bildirildi.

Washington yönetimi, Venezuela bağlantılı uyuşturucu ağlarının ABD’ye yönelik kaçakçılık faaliyetlerinde önemli rol oynadığını savunuyor. Trump da açıklamalarında bu tehdidin “ulusal güvenlik sorunu” haline geldiğini vurguluyor.