Trump’tan Maduro’ya ‘derhal git’ ültimatomu

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya ülkeden “derhal ayrılması” yönünde sert bir ültimatom verdiği, aksi halde ülke hava sahasının kapatılacağını bildirdiği iddia edildi.

Miami Herald’ın haberine göre, Washington yönetimi bu mesajı Caracas’a doğrudan bir telefon görüşmesiyle iletti.

ABD’nin teklifine göre Maduro, eşi Cilia Flores ve oğluyla birlikte güvenli şekilde ülkeden çıkarılacak; ancak bunun tek koşulu Maduro’nun “anında istifa” etmesiydi.

Görüşmenin kısa sürede tıkanmasının ardından ABD, Venezuela hava sahasının “tamamen kapatıldığını” duyurarak tansiyonu bir üst seviyeye taşıdı.

Kaynaklara göre, görüşmedeki en büyük çıkmaz Maduro’nun kendisi ve çevresi için “küresel af” talep etmesi oldu. Washington bu talebi kesin biçimde reddetti.

İkinci anlaşmazlık ise, Maduro yönetiminin tıpkı 1991’deki Nikaragua örneğini işaret ederek, ordunun kontrolünü elinde tutmak istemesi oldu. ABD ise bunun “kabul edilemez” olduğu görüşünde.

Görüşmenin böylece sonuçsuz kaldığı, Maduro yönetimi yeni bir görüşme talep etse de Washington’dan yanıt alamadığı kaydedildi.