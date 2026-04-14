Trump, Meloni’yi hedef aldı: 'Cesur sanmıştım, yanılmışım'

ABD Başkanı Donald Trump, telefonla gerçekleştirdiği röportajda gazetecilere soru yönelterek İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin politikalarını eleştirdi.

Trump, “Başbakanınızın petrol elde etmek için hiçbir şey yapmaması hoşunuza gidiyor mu? Halk bunu beğeniyor mu? Bunu hayal bile edemiyorum. Ona şaşırdım. Cesur olduğunu düşünmüştüm, yanılmışım” dedi.

Meloni ile son dönemde görüşmediklerini belirten Trump, İtalya’nın uluslararası krizlerde sorumluluk almak istemediğini savundu:

“İtalya’nın dahil olmak istemediğini söylüyor. Oysa petrolünü oradan alıyor. Amerika İtalya için çok önemli ama buna rağmen katkı sunmak istemiyor. Amerika’nın onun yerine işi yapmasını bekliyor.”

“NATO’YA DESTEK VERMİYOR”

Corriere della Sera gazetesine konuşan Trump, iki liderin uzun süredir görüşmemesinin nedenine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

“NATO konusunda bize yardım etmek istemiyor, nükleer silahlardan kurtulma çabalarımıza destek vermiyor. Düşündüğümden çok farklı biri.”

ABD Başkanı, NATO’yu da hedef alarak “NATO bir kâğıt kaplan” ifadesini kullandı.

GÖÇ VE ENERJİ POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ

Trump, Avrupa’nın göç ve enerji politikalarını da eleştirdi.

“Göç İtalya’yı ve tüm Avrupa’yı öldürüyor. Avrupa kendi kendini içeriden yok ediyor” diyen Trump, enerji maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekerek Avrupa ülkelerinin Hürmüz Boğazı konusunda sorumluluk almadığını öne sürdü.

Trump, “Enerjiyi aldıkları boğaz için mücadele etmeye hazır değiller. Orayı açık tutmam için bana bağımlılar” dedi.

PAPA TARTIŞMASI

Trump, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun barış çağrılarına da tepki gösterdi.

İran’ın nükleer tehdit oluşturduğunu savunan Trump, “Ne olduğunu anlamıyor, savaş hakkında konuşmamalı” ifadelerini kullandı.

MACARİSTAN

Macaristan’da seçim kaybeden Viktor Orbán hakkında da konuşan Trump, “Arkadaşımdı, iyi bir adamdı. Göç konusunda iyi iş yaptı. İnsanların gelip ülkesini mahvetmesine izin vermedi” dedi.