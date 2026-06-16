Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş: Her aradığınız kişi için apartman yıkamazsınız

ABD Başkanı Donald Trump, G7 Liderler Zirvesi'nde İran ile savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anlaşmayı “adil ve iyi bir anlaşma” olarak nitelendiren Trump, ABD’nin İran’a para yatıracağı yönündeki haberleri ise “gülünç” sözleriyle reddetti.

G7 Liderler Zirvesi'nde konuşan Trump, ABD’nin İran’a yatırım yapacağı iddialarına tepki gösterdi. Trump, “İran’a para yatırmıyoruz, İran’a para yatırma yükümlülüğümüz yok” dedi.

İran basınında, savaşın sona erdirilmesine yönelik çerçevede ABD’nin İran için 300 milyar dolarlık yeniden inşa planı sunmasını öngören bir madde bulunduğu ileri sürülmüştü.

Trump, anlaşmada kendisi için en önemli başlığın İran’ın nükleer silah edinmesinin engellenmesi olduğunu söyledi.

“Benim için gerçekten önemli olan tek şey, İran’ın asla nükleer silaha sahip olmayacak olması” diyen Trump, Tahran’ın nükleer silah geliştirmesi, satın alması ya da bu yönde adım atması halinde “inanılmaz sonuçlarla” karşılaşacağını belirtti.

Trump, İran’ın nükleer silah edinmesi halinde “cehennemin üzerlerine yağacağını” ifade etti.

YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ İDDİASINI REDDETTİ

ABD Başkanı, İran’da yönetim değişikliği hedeflediği iddialarını da reddetti. “Rejim değişikliğine inanmıyorum. Yıllardır yönetim değişikliklerini izledim, hiçbir zaman işe yaramıyor” diyen Trump, buna karşın savaş sırasında bazı İranlı liderlerin öldürülmesiyle fiilen böyle bir sonucun ortaya çıktığını savundu.

Trump, savaşa girme ve anlaşmayı imzalama gerekçesinin de İran’ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu söyledi.

Trump, İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin de konuştu. ABD’nin bu stokları almak istediğini belirten Trump, “Gidip alacağız” dedi.

Bunun teknik olarak zor bir süreç olduğunu söyleyen Trump, uranyumun değerinden çok “psikolojik” açıdan önemli olduğunu ifade etti.

Trump, İran’ın Obama yönetimi döneminde imzalanan nükleer anlaşma sayesinde nükleer silaha giden yolda ilerlediğini öne sürdü.

2015’te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı yeniden eleştiren Trump, anlaşmayı “nükleer silaha giden yol” olarak tanımladı ve kendi başkanlığının ilk döneminde bu anlaşmadan çekildiğini hatırlattı.

İSRAİL'E LÜBNAN ELEŞTİRİSİ

Trump, İsrail’in Lübnan’dan çekilmeyi reddetmesine ilişkin soruya da yanıt verdi. Lübnan’daki savaşı, İran savaşıyla kıyaslayarak “daha küçük bir savaş” olarak nitelendiren Trump, asıl sorunun İran destekli Hizbullah olduğunu söyledi.

Trump, “İsrail’e, Hizbullah meselesini Suriye’nin halletmesine izin vermesini önerdiğini, çünkü onların bu işi daha iyi halledeceğini” kaydetti.

Ancak İsrail’in Lübnan’daki tutumundan rahatsız olduğunu belirten Trump, “İsrail, Hizbullah’la çok uzun süredir savaşıyor ve çok fazla insan öldürülüyor” dedi.

Trump, İsrail’e seslenerek, “Birini arıyorsunuz diye her seferinde bir apartmanı yıkmak zorunda değilsiniz. Çünkü o apartmanlarda çok sayıda insan var ve hepsi Hizbullah değil” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerilim yaşayıp yaşamadığı sorulan Trump, Netanyahu ile iyi bir ilişkisi olduğunu savundu.

Ancak Trump, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, “Bibi’nin Lübnan konusunda daha sorumlu olması gerekiyor” dedi.

Trump ayrıca İsrail’in anlaşmanın imzalanmasına iki saat kala Lübnan’a saldırmasını da eleştirdi.