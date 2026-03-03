Trump’tan Obama ve Biden’a nükleer anlaşma suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama döneminde imzalanan İran nükleer anlaşmasını feshetmemiş olması halinde Tahran’ın bugün nükleer silaha sahip olacağını öne sürdü.

Trump, kendisine ait Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, “Obama’nın korkunç İran Nükleer Anlaşması’nı (JCPOA) sonlandırmasaydım, İran üç yıl önce nükleer silaha sahip olurdu” ifadelerini kullandı.

Anlaşmayı “en tehlikeli işlem” olarak nitelendiren Trump, Obama ile Joe Biden’ı suçladı.

Trump şunları söyledi:

“Bu, şimdiye kadar yaptığımız en tehlikeli anlaşmaydı ve yürürlükte kalmasına izin verilseydi, dünya şu anda tamamen farklı bir yer olurdu. Obama ve Joe Biden'ı suçlayabilirsiniz. TEŞEKKÜR EDERİM BAŞKAN TRUMP!”

Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak bilinen anlaşma, 2015 yılında İran ile dünya güçleri arasında imzalanmıştı.

Bağımsız denetçiler ve çok sayıda uluslararası uzman, anlaşmanın yürürlükte olduğu dönemde İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini belirlenen sınırlar içinde tuttuğunu ve nükleer silah üretimi için gerekli seviyelerden uzak kaldığını değerlendirmişti.

Trump yönetimi 2018 yılında anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmişti. Bu adımın ardından İran da anlaşma kapsamındaki bazı yükümlülüklerini kademeli olarak askıya almıştı.