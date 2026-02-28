Trump’tan operasyon sonrası mesaj: Tek istediğim özgürlük

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi sabahının erken saatlerinde The Washington Post ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran’a yönelik askeri operasyon sonrası temel hedefinin İran halkı için “özgürlük” ve ülkenin güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.

Habere göre Trump, askeri operasyonun ardından gelecekteki siyasi mirasına ilişkin yöneltilen soruya, “Tek istediğim halk için özgürlük” yanıtını verdi.

Trump, operasyonun siyasi sonuçlarından ziyade İran halkının geleceğine odaklandığını savundu.

Trump açıklamasında, “Güvenli bir ülke istiyorum ve buna sahip olacağız” ifadelerini kullanarak, askeri adımların güvenlik gerekçesiyle atıldığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.